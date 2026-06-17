Le Danemark déploiera 850 soldats en Lettonie pour renforcer le flanc oriental de l’OTAN

Le Danemark a annoncé le déploiement, à l’automne prochain, d’un bataillon militaire de 850 soldats en Lettonie dans le cadre des efforts de l’OTAN visant à renforcer sa présence sur le flanc oriental de l’Alliance face aux tensions persistantes avec la Russie.

Le ministre danois de la Défense, Jeppe Bruus, a indiqué que ce contingent prendra la relève des forces suédoises actuellement stationnées dans le pays balte. Cette décision s’inscrit dans la stratégie de défense collective mise en place par l’OTAN depuis le renforcement des préoccupations sécuritaires en Europe de l’Est.

« Il est important que nous jouions notre rôle pour dissuader la Russie », a déclaré le ministre à l’issue d’une réunion à huis clos avec des parlementaires danois. Il a souligné que l’évolution de la situation sécuritaire en Europe rendait cette mission particulièrement importante.

La Lettonie, qui partage une frontière avec la Russie et la Biélorussie, accueille depuis plusieurs années des forces alliées dans le cadre des groupements tactiques multinationaux de l’OTAN. Ces déploiements visent à renforcer la capacité de réaction de l’Alliance et à rassurer les pays membres situés à proximité de la Russie.

Le bataillon danois rejoindra ainsi les autres contingents alliés présents dans la région, alors que plusieurs pays européens ont accru leurs dépenses militaires et leur participation aux missions de l’OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le gouvernement danois considère ce déploiement comme une contribution essentielle à la sécurité collective de l’Alliance atlantique et à la stabilité de la région baltique.