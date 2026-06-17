L’Australie assouplit ses conseils aux voyageurs après l’accord entre Washington et Téhéran

L’Australie a annoncé mercredi un allègement de ses recommandations de voyage pour plusieurs pays du Moyen-Orient à la suite de l’accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin au conflit qui secouait la région.

Le gouvernement australien a abaissé son niveau d’alerte concernant Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar et les United Arab Emirates. Les autorités estiment que la diminution des tensions régionales permet désormais d’adopter une position moins restrictive pour les voyageurs.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a précisé que la recommandation officielle passait du niveau « ne pas voyager » à « reconsidérer la nécessité de voyager ». Cette modification reflète l’amélioration de la situation sécuritaire depuis l’annonce de l’accord entre Washington et Téhéran.

Malgré cet assouplissement, Canberra continue d’appeler à la prudence. Penny Wong a indiqué que les Australiens devraient encore reporter les déplacements non essentiels vers les pays du Golfe, soulignant que la situation restait susceptible d’évoluer rapidement.

La décision intervient après l’annonce d’un accord intérimaire entre les États-Unis et l’Iran destiné à mettre fin à la guerre qui avait provoqué une forte instabilité dans la région. Cet accord prévoit un cessez-le-feu ainsi que l’ouverture de discussions visant à parvenir à un règlement plus durable.

Ces derniers mois, de nombreux gouvernements avaient renforcé leurs avertissements aux voyageurs en raison des risques liés à l’escalade militaire au Moyen-Orient. Les compagnies aériennes et les opérateurs touristiques avaient également été contraints d’adapter leurs activités face aux préoccupations sécuritaires.

L’assouplissement annoncé par l’Australie constitue ainsi un premier signe concret d’un retour progressif à la normale. Toutefois, les autorités australiennes insistent sur le fait que les voyageurs doivent continuer à suivre de près l’évolution de la situation avant tout déplacement dans la région.