Au G7, le président sud-coréen demande à Trump de relancer le dialogue avec la Corée du Nord

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a appelé son homologue américain Donald Trump à prendre l’initiative pour parvenir à une résolution pacifique des tensions avec la Corée du Nord. Cet échange a eu lieu en marge du sommet du G7 organisé en France.
Selon la présidence sud-coréenne, les deux dirigeants se sont entretenus brièvement lors de la photo de famille des chefs d’État et de gouvernement présents au sommet. Donald Trump aurait interrogé Lee Jae-myung sur l’état actuel des relations entre Séoul et Pyongyang.
Profitant de cette occasion, le président sud-coréen a demandé au dirigeant américain de jouer un rôle moteur dans les efforts diplomatiques visant à apaiser les tensions sur la péninsule coréenne. Il a notamment fait référence aux initiatives menées récemment par Washington pour tenter de résoudre les conflits au Moyen-Orient.
D’après la porte-parole présidentielle Kang Yu-jung, Donald Trump a répondu qu’il s’efforcerait de contribuer à un règlement de la question nord-coréenne. Aucun détail supplémentaire n’a toutefois été communiqué sur de possibles initiatives diplomatiques à venir.
Les relations entre Washington et Pyongyang restent marquées par les précédents contacts entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Durant son premier mandat, Trump avait rencontré Kim à trois reprises, notamment lors du sommet historique de Sommet de Singapour de 2018, puis à Hanoï en 2019.
La même année, les deux dirigeants s’étaient également retrouvés dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées. À cette occasion, Donald Trump était devenu le premier président américain en exercice à fouler le sol nord-coréen.
Malgré ces rencontres inédites, les négociations sur le programme nucléaire nord-coréen n’avaient pas débouché sur un accord durable. L’appel lancé par Séoul au sommet du G7 témoigne ainsi de la volonté du nouveau président sud-coréen de remettre la diplomatie au centre des efforts visant à réduire les tensions dans l’une des régions les plus sensibles du monde.
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