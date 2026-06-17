Le fils de Jair Bolsonaro condamné à la prison pour avoir tenté d’obtenir l’appui des États-Unis dans le procès de son père

La Cour suprême du Brésil a condamné mardi Eduardo Bolsonaro à quatre ans et deux mois de prison pour avoir cherché à obtenir l’intervention de l’administration américaine dans les procédures judiciaires visant son père, l’ancien président brésilien.

La décision a été rendue à l’unanimité par un collège de quatre magistrats de la plus haute juridiction du pays. Les juges ont estimé que l’ancien parlementaire avait commis des actes de coercition dans le cadre d’affaires judiciaires liées à l’enquête ayant conduit à la condamnation de son père.

Eduardo Bolsonaro, qui réside actuellement aux États-Unis, est le fils de Jair Bolsonaro. Selon l’accusation, il aurait tenté de solliciter l’aide de l’administration du président américain Donald Trump afin d’influencer les procédures judiciaires engagées contre son père au Brésil.

L’affaire est liée au procès de Jair Bolsonaro concernant une tentative présumée de coup d’État après son départ du pouvoir. Les autorités brésiliennes ont mené plusieurs enquêtes visant l’ancien chef de l’État et certains de ses proches pour des faits liés à la contestation des résultats électoraux.

La condamnation d’Eduardo Bolsonaro pourrait avoir des conséquences immédiates. Les médias brésiliens rapportent qu’il risque désormais d’être arrêté s’il retourne sur le territoire national, la peine prononcée ouvrant la voie à des mesures d’exécution judiciaire.

Cette décision constitue un nouvel épisode dans les nombreux démêlés judiciaires de la famille Bolsonaro. Depuis la fin de son mandat présidentiel, Jair Bolsonaro fait face à plusieurs enquêtes et procédures qui continuent de polariser la vie politique brésilienne.

Le verdict de la Cour suprême intervient dans un climat politique toujours tendu au Brésil, où les institutions cherchent à faire la lumière sur les événements ayant entouré la transition du pouvoir et les contestations qui ont suivi l’élection présidentielle.