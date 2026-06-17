Un groupe de pirates revendique une cyberattaque majeure contre Novo Nordisk et réclame 25 millions de dollars

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk, connu notamment pour ses traitements contre le diabète et l’obésité, est confronté à une importante affaire de cybersécurité après qu’un groupe de pirates informatiques a affirmé avoir dérobé une grande quantité de données sensibles et exigé une rançon de 25 millions de dollars.

Le groupe de hackers, qui se fait appeler FulcrumSec, affirme avoir pénétré les systèmes informatiques de l’entreprise et obtenu des informations confidentielles portant sur plusieurs domaines stratégiques. Selon ses déclarations, les données dérobées comprendraient des informations exclusives liées au développement de médicaments, du code source informatique, ainsi que des documents relatifs aux modèles d’intelligence artificielle utilisés par l’entreprise.

Les pirates affirment également détenir des documents internes et d’autres informations sensibles susceptibles de porter préjudice à Novo Nordisk si elles étaient rendues publiques. Après avoir réclamé une rançon de 25 millions de dollars, ils auraient menacé de vendre ou de divulguer progressivement les données en leur possession si leurs exigences n’étaient pas satisfaites.

Cette revendication intervient quelques jours après que Novo Nordisk a révélé, le 11 juin, avoir été victime d’un incident de cybersécurité. L’entreprise avait alors indiqué avoir détecté une intrusion dans certains de ses systèmes informatiques et avoir lancé une enquête approfondie avec l’aide d’experts spécialisés en sécurité numérique.

À ce stade, Novo Nordisk n’a pas confirmé publiquement l’ampleur des données qui auraient été compromises ni précisé si les informations revendiquées par FulcrumSec sont authentiques. L’entreprise poursuit son analyse afin de déterminer l’étendue exacte de l’incident et ses conséquences potentielles.

Cette affaire souligne une nouvelle fois les risques croissants auxquels sont confrontées les grandes entreprises pharmaceutiques, dont les données de recherche, les secrets industriels et les informations technologiques représentent des cibles particulièrement attractives pour les cybercriminels. Les attaques de ce type peuvent entraîner d’importantes pertes financières, perturber les activités de recherche et développement et exposer des informations stratégiques à la concurrence ou à des acteurs malveillants.

L’enquête se poursuit afin de vérifier les affirmations des pirates et d’évaluer les éventuelles répercussions sur les activités du géant pharmaceutique danois.