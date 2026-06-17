Un fonds géant de 300 milliards de dollars au cœur du rapprochement entre Washington et Téhéran

Un fonds d’investissement d’une valeur de 300 milliards de dollars fait partie des éléments clés de l’accord en cours de finalisation entre les États-Unis et l’Iran. Selon une source proche du dossier, plus de la moitié des engagements financiers prévus ont déjà été obtenus, témoignant de l’ampleur des attentes suscitées par un éventuel apaisement durable entre les deux pays.

D’après cette source, les engagements dépassent déjà 150 milliards de dollars et concernent des projets répartis dans cinq régions différentes. Le fonds est conçu comme un véhicule d’investissement destiné à soutenir des projets économiques à grande échelle une fois qu’un accord définitif aura été signé entre Washington et Téhéran.

La source a précisé que ce mécanisme ne serait pas alimenté par des fonds gouvernementaux. Il reposerait au contraire sur des capitaux provenant d’investisseurs et d’institutions financières prêts à participer à des projets qui deviendraient possibles dans un contexte de normalisation des relations entre les deux pays.

Le fonds est également distinct des discussions portant sur les avoirs iraniens gelés à l’étranger. Ces négociations suivent une voie séparée et ne sont pas directement liées à la structure d’investissement actuellement envisagée, selon les informations disponibles.

L’initiative ne devrait toutefois entrer en vigueur qu’après la signature d’un accord final entre les États-Unis et l’Iran. Tant que cet accord n’est pas officiellement conclu, le fonds restera à l’état de projet et aucun investissement ne pourra être déployé.

Cette annonce illustre les importantes retombées économiques potentielles d’un rapprochement entre Washington et Téhéran. Après des années de sanctions, de tensions diplomatiques et de confrontations régionales, les acteurs financiers semblent déjà se positionner en prévision d’une éventuelle ouverture du marché iranien.

Si l’accord est finalement ratifié, ce fonds de 300 milliards de dollars pourrait devenir l’un des plus importants programmes d’investissement liés à un processus de normalisation diplomatique au cours des dernières décennies, avec des conséquences potentiellement majeures pour l’économie iranienne et pour l’ensemble du Moyen-Orient.