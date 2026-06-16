— La France bat le Sénégal 3-1. Kylian Mbappé réalise un doublé et devient le meilleur buteur de l’histoire des Bleus

L’équipe de France a réussi son entrée dans la Coupe du monde en battant le Sénégal 3-1, ce mardi soir au MetLife Stadium de New York/New Jersey. Longtemps gênés par une équipe sénégalaise compacte, agressive dans les duels et dangereuse en transition, les Bleus ont attendu la seconde période pour faire la différence.

Le match s’est décanté après une première mi-temps compliquée, conclue sur un 0-0 logique. Les Français ont eu du mal à installer leur jeu, à trouver de la vitesse dans les trente derniers mètres et à mettre leurs joueurs offensifs dans de bonnes conditions. Le Sénégal, lui, a posé de vrais problèmes par son organisation et ses sorties rapides, notamment avec Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané.

Une première mi-temps fermée, des Bleus contrariés

En première période, les Français ont la possession par séquences, sans parvenir à la transformer en domination nette. Olise tente d’amener du mouvement côté droit. Doué cherche à provoquer. Dembélé, positionné dans l’axe en soutien de Mbappé, peine davantage à peser. Sa position l’éloigne souvent des zones où il peut faire la différence balle au pied, et les Bleus manquent de relais entre le milieu et l’attaque.

Le Sénégal se montre dangereux sur plusieurs situations. Les Lions de la Teranga ferment bien l’axe, forcent la France à jouer loin du but et profitent des espaces dès que le ballon est récupéré. À la pause, le 0-0 reflète une première mi-temps accrochée, avec des Bleus encore en recherche de rythme.

Le tournant : penalty refusé à Mbappé

La rencontre bascule après la reprise. Les Bleus reviennent avec plus d’intensité, un jeu plus direct et davantage de mouvements autour de Mbappé.

À la 58e minute, Kylian Mbappé s’échappe dans la surface sénégalaise avant d’être déséquilibré après une intervention de Sadio Mané. La France réclame un penalty. L’action est revue, mais l’arbitre ne désigne pas le point de penalty. La décision provoque l’incompréhension côté français, mais le score reste à 0-0. Cet épisode ne freine pas Mbappé. Quelques minutes plus tard, le capitaine des Bleus répond dans le jeu.

66e : Mbappé ouvre le score et rejoint Giroud

À la 66e minute, Michael Olise trouve l’ouverture. Le joueur français sert Kylian Mbappé dans une zone idéale. Le capitaine des Bleus, laissé trop libre, ajuste Édouard Mendy d’une frappe placée dans le coin droit. France 1, Sénégal 0.

Ce but a une portée historique. En inscrivant son 57e but en équipe de France, Mbappé rejoint Olivier Giroud au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Il libère aussi une équipe de France qui bute jusque-là sur le bloc sénégalais. À partir de cette ouverture du score, les Français trouvent plus d’espaces. Le Sénégal doit sortir davantage, et les Bleus peuvent attaquer avec plus de profondeur.

Dembélé sort, Barcola entre et marque tout de suite

Didier Deschamps modifie ensuite son animation offensive. Ousmane Dembélé sort, remplacé par Bradley Barcola. Le choix se révèle immédiatement décisif.

À peine entré, l’attaquant du PSG est lancé dans la profondeur par Adrien Rabiot. La passe du milieu français casse la ligne sénégalaise et envoie Barcola seul face à Édouard Mendy. L’ailier français contrôle parfaitement sa course avant de piquer son ballon au-dessus du gardien. 82e minute : 2-0. Barcola marque presque immédiatement après son entrée. Son but récompense l’ajustement de Deschamps et donne de l’air aux Bleus dans une fin de match qui reste encore ouverte.

90+5 : Ibrahim Mbaye relance le Sénégal

Le Sénégal ne lâche pas. Dans le temps additionnel, les Lions de la Teranga réduisent le score par Ibrahim Mbaye, le jeune joueur du PSG. À la 90e+5 minute, le Sénégal profite d’une perte de balle française. Mbaye est trouvé côté droit, provoque Théo Hernandez, puis s’ouvre un angle de frappe. Sa tentative puissante surprend Mike Maignan au premier poteau. Le gardien français touche le ballon, mais pas suffisamment pour l’empêcher d’entrer. Ce but relance brièvement le match et récompense la persévérance sénégalaise, surtout après une rencontre où les Lions posent longtemps des problèmes aux Bleus.

90+6 : Mbappé répond de loin et devient seul meilleur buteur des Bleus

La réaction française est immédiate. Une minute après le but sénégalais, Kylian Mbappé referme le match avec une frappe lointaine. À la 90e+6 minute, servi à une trentaine de mètres du but, le capitaine français se met en position de tir et déclenche une frappe puissante du droit. Le ballon file hors de portée d’Édouard Mendy.

Avec ce deuxième but personnel dans la rencontre, Mbappé inscrit son 58e but en équipe de France. Il dépasse Olivier Giroud et devient seul meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Une soirée record, dans un match d’ouverture où la France doit patienter avant de faire la différence.

Des débuts très encourageants pour les Bleus

L’entrée en lice est réussie : victoire 3-1, trois points, un capitaine meilleur buteur de l’histoire, un remplaçant décisif et une seconde période convaincante. Des débuts très encourageants pour l’équipe de France dans cette Coupe du monde.