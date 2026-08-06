Poutine restructure son armée autour des drones et de la logistique

Depuis le limogeage de Sergueï Choïgou, Poutine réorganise l'armée russe pour renforcer le contrôle présidentiel et répondre aux besoins d'une guerre prolongée. Cette restructuration privilégie la logistique et les drones, tandis que des purges ciblent les officiers liés à l'ère Choïgou, marquant un tournant vers des profils technocratiques au sommet.

Depuis le limogeage de Sergueï Choïgou en mai 2024, le Kremlin multiplie les nominations et les purges au sein du ministère de la Défense. Derrière ces remaniements, une double ambition : adapter l’armée russe aux exigences d’une guerre longue et resserrer le contrôle présidentiel sur la hiérarchie militaire.

La réorganisation de l’appareil militaire russe s’accélère. Vladimir Poutine a réuni récemment les responsables du ministère de la Défense pour fixer deux priorités claires : renforcer la chaîne logistique et structurer le secteur des drones. Le compte rendu officiel de la présidence russe fait état d’un appel du chef de l’État à « un approvisionnement fiable et régulier des troupes en tout ce dont elles ont besoin », ainsi qu’à « un travail coordonné du ministère de la Défense et du complexe militaro-industriel ».

Sur le terrain des drones, Poutine a estimé que ces systèmes « se sont imposés comme l’un des éléments clés du combat moderne ». La nomination du colonel-général Denis Liamine à la tête des Forces des systèmes de drones traduit cette priorité en actes : Moscou cherche à institutionnaliser un domaine devenu déterminant dans le conflit ukrainien.

Ces choix s’inscrivent dans un mouvement plus large amorcé après le départ de Choïgou. Depuis mai 2024, une série d’arrestations et de limogeages frappe des responsables militaires associés à l’ancien ministre. Selon des analystes, le FSB joue un rôle central dans ces procédures, ciblant en priorité les officiers liés à « l’ère Choïgou », accusés d’inefficacité et de corruption. Ce que certains observateurs qualifient de purge systémique vise à démanteler un réseau d’influence hérité, plutôt qu’à sanctionner des échecs ponctuels.

Le centre d’analyse CEPA décrit une « profonde secousse » au sommet de l’armée russe, où des profils technocratiques remplacent progressivement des généraux de carrière aux postes stratégiques. Ces nouveaux responsables sont chargés de superviser les ressources, la production et les relations avec l’industrie de défense. La nomination d’Andreï Beloussov au ministère de la Défense illustre cette logique : économiste de formation, sans passé militaire, il est chargé de rationaliser les dépenses, l’approvisionnement et la coopération avec le secteur industriel.

La rébellion de Prigojine en 2023 reste en toile de fond. Plusieurs analystes relient les remaniements actuels à la volonté du Kremlin d’empêcher l’émergence de centres de pouvoir autonomes au sein de l’armée. En s’appuyant sur les services de sécurité et sur des technocrates, Poutine cherche à éviter qu’un autre acteur ne dispose d’une base d’influence indépendante.

La restructuration combine donc deux dimensions difficilement séparables. Sur le plan opérationnel, elle répond aux besoins d’un conflit d’usure : drones, logistique, production industrielle. Sur le plan politique, elle vise à concentrer le commandement autour de la présidence, en marginalisant les réseaux hérités et en plaçant des loyalistes à des postes clés. Les nominations de Beloussov et de Liamine, lues ensemble, donnent la mesure d’une transformation qui touche autant l’organisation de la guerre que l’architecture du pouvoir russe.