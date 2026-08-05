Des soldats israéliens emportent portes, savons et chaussons d’un hôtel au Liban. L’armée ouvre une enquête

L'armée israélienne enquête sur des soldats de réserve soupçonnés d'avoir emporté divers objets d'un hôtel de luxe devenu base militaire au Liban. Parmi les items pris figurent des chaussons, du savon, et même des portes de salle de bain. L'enquête vise à clarifier les circonstances de ce comportement inapproprié.

L’armée israélienne a ouvert une enquête interne après la découverte de faits impliquant des soldats de réserve d’une unité de commandos ayant participé aux opérations militaires dans le sud du Liban. Les militaires sont soupçonnés d’avoir quitté un hôtel de luxe utilisé comme base temporaire avec divers objets appartenant à l’établissement. Les faits concernent des membres de la brigade de commandos engagés ces derniers mois dans le secteur occidental du sud du Liban, notamment lors des opérations menées dans la région de Majdal Zoun.

Un hôtel transformé en base militaire

Durant leur déploiement, les soldats ont occupé un hôtel de standing situé sur le littoral libanais. L’établissement avait été entièrement évacué de ses clients et de son personnel depuis le début des combats, permettant aux forces israéliennes de s’y installer temporairement comme point d’appui logistique et lieu d’hébergement. À la fin de leur présence sur les lieux, plusieurs militaires auraient récupéré des objets provenant des réserves destinées à l’entretien de l’hôtel.

Savons, shampoings, chaussons… et même des portes de salle de bain

Selon les premiers éléments de l’enquête, les commandos auraient pris des chaussons d’hôtel, des savons, des flacons de shampoing ainsi que d’autres articles habituellement destinés aux clients. L’affaire a toutefois pris une autre dimension lorsqu’il est apparu que des portes de salle de bain figuraient également parmi les objets emportés. Ces portes n’auraient pas été installées dans les logements des soldats, mais placées dans un conteneur appartenant à l’une des unités de la brigade. Plusieurs militaires auraient également conservé certains de ces objets comme souvenirs de leur passage au Liban.

Une enquête interne lancée

Le comportement des soldats contraste avec les félicitations reçues par cette unité pour ses performances opérationnelles durant les combats dans le secteur occidental du sud du Liban, notamment après la découverte d’importantes infrastructures souterraines utilisées pour le lancement de drones. Malgré ces résultats militaires, le commandement israélien a décidé d’ouvrir une enquête afin d’établir précisément les circonstances des faits, d’identifier les responsables et de déterminer si des sanctions disciplinaires doivent être prises. L’enquête devra notamment établir comment ces objets ont pu quitter l’hôtel et si d’autres matériels appartenant à l’établissement ont également été emportés par des membres de l’unité.