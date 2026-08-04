Liban – William Bourdon à Nidaa Al Watan : «Je suis très fier de servir un peuple gangrené par une mafia œcuménique»

Nidaa Al Watan, l’un des quotidiens les plus influents du Liban, publie un entretien exclusif avec l’avocat français William Bourdon, figure de la lutte contre la corruption internationale. Cet entretien est diffusé alors que l’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, est au cœur de plusieurs procédures judiciaires au Liban et en Europe pour des soupçons de détournement de fonds publics, de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite. À la suite d’un mandat d’arrêt délivré par la justice française, une notice rouge d’Interpol a été émise afin de permettre sa localisation et son arrestation provisoire dans le cadre de la coopération policière internationale. Les investigations, menées notamment par le Parquet national financier en France, ont fait de cette affaire l’un des plus importants dossiers de corruption financière impliquant un haut responsable libanais de ces dernières décennies. Dans cet entretien, William Bourdon revient sur les derniers développements du dossier et emploie une formule particulièrement forte pour qualifier le système qu’il combat : une « mafia œcuménique ».

Une figure de la lutte contre la corruption internationale

Avocat au barreau de Paris, William Bourdon est l’un des spécialistes français des dossiers de criminalité financière, de corruption et des atteintes aux droits humains. Fondateur de l’association Sherpa, il est à l’origine de plusieurs procédures emblématiques, notamment dans les affaires des « biens mal acquis », qui ont conduit à la saisie en France de patrimoines considérés comme issus de détournements de fonds publics. Dans le dossier Riad Salamé, il représente plusieurs parties civiles devant le Parquet national financier. Son travail, mené depuis plusieurs années avec les magistrats français et les autorités judiciaires européennes, a contribué à la mise en examen de l’ancien gouverneur de la Banque du Liban puis à la délivrance d’un mandat d’arrêt international à son encontre. Depuis l’ouverture de cette affaire, il plaide pour que les avoirs détournés soient identifiés, saisis puis restitués au peuple libanais.

« Une mafia œcuménique »

Interrogé par Nidaa Al Watan, William Bourdon explique que cette affaire occupe une place particulière dans sa carrière : « Il est très rare, dans une carrière professionnelle déjà longue, d’être aussi fier et honoré de servir un peuple et un pays gangrené par une mafia œcuménique dont la seule “morale inversée” est la cupidité. » L’avocat insiste sur cette expression de « mafia œcuménique », qu’il utilise pour décrire un système de corruption dépassant les clivages politiques, confessionnels ou communautaires et réunissant, selon lui, des intérêts communs au détriment de l’État libanais.

« L’arrestation de Riad Salamé constitue un tournant »

William Bourdon considère que les derniers développements judiciaires marquent une étape importante : « L’arrestation de Riad Salamé s’insère dans le cadre de la nouvelle plainte déposée par la Banque du Liban contre lui, après qu’il eut été remis en liberté sous une caution de 14 millions de dollars américains, versée en espèces, dans le cadre de la précédente procédure. Ce développement constitue un tournant important. » Selon lui, cette évolution confirme l’accélération des procédures engagées contre l’ancien gouverneur.

Le réveil de la justice libanaise salué

L’avocat rend hommage au travail des magistrats libanais : « Il faut d’abord saluer le rôle de la justice libanaise qui, sous la conduite du nouveau procureur général Ahmad Rami El Hajj, commence enfin à exercer pleinement sa mission, plus de deux ans après que la justice européenne, et en particulier la justice française, eut engagé des procédures sur la base de preuves déjà accablantes contre Riad Salamé. » Il considère que cette évolution constitue un signal fort en faveur du rétablissement de l’État de droit au Liban.

« Un premier mouvement contre l’impunité »

Pour William Bourdon, cette arrestation représente une première victoire dans un combat de longue haleine : « Cette arrestation constitue un premier mouvement dans la bonne direction, après les nombreuses obstructions auxquelles ont été confrontés les magistrats Ghada Aoun, Jean Tannous et Hélène Iskandar dans leur combat contre l’impunité. »

Démanteler toute la « mafia œcuménique »

L’avocat estime toutefois que le travail ne fait que commencer : « Il faut désormais accélérer. Le Liban continue de souffrir parce que la justice a trop longtemps été paralysée. Il est indispensable de s’attaquer à l’ensemble du réseau mafieux et criminel mis en cause, ainsi qu’à tout le système politico-financier libanais et à ses chefs de file, qui continuent de bloquer les réformes et d’entraver la justice. »

Le 4 août, symbole de l’impunité

À l’occasion de la commémoration de l’explosion du port de Beyrouth, William Bourdon rappelle que cette catastrophe reste, selon lui, le symbole de l’absence de responsabilité politique : « Avec la commémoration du 4 août, date de l’explosion du port de Beyrouth, il est plus que jamais nécessaire de rappeler que la justice est essentielle. Cette tragédie demeure le symbole d’une impunité insupportable. Les responsables politiques libanais doivent répondre de leur faillite collective face à leurs responsabilités. L’Histoire les jugera. »

La France poursuivra son engagement

William Bourdon affirme enfin que les procédures engagées en France se poursuivront afin de permettre la récupération des fonds détournés : « Les avocats et la justice en France restent aux côtés du Liban et de sa justice pour contribuer à la récupération de l’argent volé, qu’il s’agisse des dossiers Optimum, Bank Audi, du programme Stolen Asset Recovery (StAR) ou encore des procédures visant les complices impliqués dans les circuits financiers illicites. Plus largement, nous continuerons à défendre les droits du Liban face à tous ceux qui l’ont agressé ou continuent de l’agresser, qu’il s’agisse d’acteurs internes, mais aussi d’Israël, dont les agissements sont dénoncés comme génocidaires, ou encore du Hezbollah, inféodé à l’Iran. »

À travers cet entretien exclusif accordé à Nidaa Al Watan, William Bourdon présente l’arrestation de Riad Salamé comme une étape décisive dans un combat judiciaire engagé depuis plusieurs années et appelle à poursuivre le démantèlement de ce qu’il qualifie de « mafia œcuménique », estimant que seule une action coordonnée de la justice libanaise et européenne permettra de restaurer la confiance dans les institutions.