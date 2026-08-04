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Amazon dépasse les 3.000 milliards de dollars et gagne 500 milliards en quelques jours

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Amazon dépasse les 3 000 milliards de dollars et gagne 500 milliards en quelques jours
Amazon dépasse les 3 000 milliards de dollars et gagne 500 milliards en quelques jours

Amazon a franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le groupe américain rejoint ainsi le cercle très fermé des entreprises technologiques valorisées à plusieurs milliers de milliards de dollars par les marchés financiers.

Lundi, vers 13 h 45 GMT, l’action progressait encore de 5,20 % à Wall Street pour atteindre 285,69 dollars. Depuis la publication des résultats trimestriels du groupe jeudi, le titre a bondi de plus de 21 %, ajoutant environ 500 milliards de dollars à la valeur boursière d’Amazon en seulement quelques séances.

Le cloud et l’intelligence artificielle rassurent les investisseurs

Cette envolée traduit la confiance des marchés dans la capacité d’Amazon à poursuivre son développement au-delà du commerce en ligne. Ses activités dans le cloud, les services numériques et l’intelligence artificielle occupent désormais une place centrale dans la stratégie du groupe et dans les anticipations de croissance des investisseurs.

Ce record confirme également la concentration spectaculaire de la valeur boursière autour de quelques géants américains de la technologie. Une capitalisation de 3 000 milliards de dollars donne à Amazon une puissance financière considérable, mais place aussi l’entreprise sous une forte pression : elle devra continuer à afficher des résultats solides pour justifier une valorisation devenue exceptionnellement exigeante.

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