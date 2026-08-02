Le mégafeu de Gironde est fixé : un espoir après 11 jours de combat contre les flammes

Après 11 jours d’une lutte acharnée, les autorités ont annoncé une avancée majeure dans la gestion du mégafeu qui ravage la Gironde depuis le 22 juillet. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé ce samedi que l’incendie est désormais fixé et ne progresse plus. Cette qualification signifie que les flammes sont désormais contenues à l’intérieur d’un périmètre défini et qu’aucune progression significative n’est observée. Les opérations des sapeurs-pompiers se poursuivent toutefois afin de traiter les nombreux points chauds, les reprises de feu et de sécuriser l’ensemble de la zone sinistrée.

Un incendie d’une ampleur historique

Le feu, déclenché dans le secteur de Saumos, a détruit environ 42 000 hectares de végétation, devenant le plus important incendie enregistré en France au XXIᵉ siècle. Au plus fort de la crise, plus de 220 000 personnes ont dû être évacuées, tandis que des milliers de sapeurs-pompiers, militaires et personnels de sécurité civile ont été mobilisés, avec l’appui de nombreux moyens aériens français et européens. Pendant plusieurs jours, la progression des flammes a été favorisée par la sécheresse, les températures élevées et des vents changeants, rendant les opérations particulièrement complexes.

La vigilance reste de mise

Même si le feu est désormais fixé, la prudence demeure. Les autorités rappellent qu’un incendie fixé n’est pas éteint. Des reprises peuvent encore se produire, notamment sous l’effet du vent ou de foyers couvant dans la végétation et les sols forestiers. Les équipes restent donc pleinement engagées pour noyer les lisières, traiter les points sensibles et empêcher toute réactivation. Les restrictions d’accès à certaines zones forestières et les mesures de sécurité pourront être maintenues tant que les opérations ne seront pas totalement terminées.