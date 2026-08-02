Refonte des billets en euros : Marie Curie ou une cigogne, les Européens tranchent

La Banque centrale européenne consulte les citoyens sur les futurs visuels des billets en euros. En une semaine, plus de six millions de personnes ont voté pour choisir entre figures culturelles emblématiques et faune migratrice.

Marie Curie, Miguel de Cervantes ou Ludwig van Beethoven d’un côté. Une cigogne en migration, un guêpier d’Europe traversant des plaines sans frontières de l’autre. Ce choix, en apparence anodin, cristallise en réalité un débat sur ce que l’Union européenne souhaite projeter d’elle-même à travers sa monnaie commune.

La consultation lancée pour déterminer les nouveaux visuels des billets en euros a suscité une participation inattendue : plus de six millions de votes ont été enregistrés en l’espace d’une semaine seulement après l’ouverture du scrutin. Un chiffre qui témoigne de l’attachement des citoyens à cette question d’identité collective.

Deux grandes orientations s’affrontent. La première mise sur des personnalités culturelles, des figures dont le rayonnement a traversé les siècles et les frontières nationales. La seconde s’appuie sur le monde naturel, avec des oiseaux migrateurs qui, par définition, ignorent les délimitations entre États membres et incarnent une certaine idée de la liberté de circulation.

Derrière ce choix graphique se joue une question plus profonde : l’Union européenne doit-elle rester neutre sur le plan identitaire, ou saisir la refonte de ses billets pour affirmer une narration commune, assumée et moins consensuelle qu’à l’accoutumée ? Les anciennes coupures, ornées de ponts et d’arches architecturales fictives, avaient précisément été conçues pour éviter toute controverse nationale. Ce nouveau cycle marque une rupture avec cette prudence.