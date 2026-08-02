Hugo Marchand invite la danse étoile dans les châteaux français

Après une première date à Chambord en juillet, l’association Les Étoiles au château, fondée en 2022 par le danseur étoile de l’Opéra de Paris Hugo Marchand, se produira les 12 et 13 septembre au château de Crussol, en Ardèche, avec une troupe en partie renouvelée.

Sortir la danse des théâtres pour 13 euros

Hugo Marchand, étoile depuis 2017, a fondé cette association avec l’ambition de sortir la danse des théâtres et de la partager avec un public plus large et différent, dans des territoires où elle reste peu présente. Les places sont proposées au tarif volontairement accessible de 13 euros, l’artiste estimant que la danse dépasse le simple émerveillement pour devenir un outil de réappropriation du corps, un vecteur d’éducation, un terrain d’exploration du collectif et parfois même un moyen de guérison. Plus de 20 000 spectateurs ont déjà assisté à ces représentations, financées par des mécènes.

Plusieurs fois par an, Hugo Marchand investit ainsi les cours et jardins de châteaux français aux côtés d’autres solistes de l’Opéra de Paris et du Ballet du Capitole de Toulouse.

La représentation initialement prévue le 14 juillet à Chambord avait dû être reportée au lendemain, après un arrêté de la préfecture du Loir-et-Cher lié à une chaleur exceptionnelle. Le spectacle s’était finalement tenu le 15 juillet, réunissant autour d’Hugo Marchand les danseuses et danseurs Dorothée Gilbert, Clara Mousseigne, Germain Louvet, Natalia de Froberville et Ramiro Gómez Samón, accompagnés par la pianiste Elena Bonnay et la violoncelliste Julie Sévilla-Fraysse.

Pour l’étape ardéchoise de septembre, la troupe accueillera cette fois Léonore Baulac, Hannah O’Neill et Marc Moreau, autres partenaires réguliers d’Hugo Marchand au sein de l’Opéra de Paris.