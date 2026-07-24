Angoulême complète sa sélection et rend hommage à Nathalie Baye

Le Festival du Film Francophone d'Angoulême célèbre sa 19e édition du 24 au 29 août 2026 avec un hommage à Nathalie Baye, comprenant une rétrospective et l'inauguration d'une place à son nom. Le festival présentera une trentaine de films, dont Ni vue, ni connue et Dix pour cent, et mettra également en avant le cinéma cambodgien.

Le Festival du Film Francophone d’Angoulême a dévoilé de nouveaux éléments de sa sélection 2026, à quelques semaines de l’ouverture de sa 19e édition, prévue du 24 au 29 août. Présidée par l’acteur Franck Dubosc, cette édition rendra un hommage national à l’actrice Nathalie Baye, disparue en avril dernier.

Une ouverture signée Marc Fitoussi, une clôture tournée vers la télévision

Le festival s’ouvrira avec Ni vue, ni connue de Marc Fitoussi, porté par Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlain, avant de se refermer sur Dix pour cent, le film réalisé par Émilie Noblet en prolongement de la série culte, dont le casting complet doit se déplacer pour cette soirée de clôture. Une trentaine de films au total doivent composer la compétition officielle et les avant-premières, la liste devant encore s’enrichir dans les prochaines semaines.

Selon le cofondateur du festival Dominique Besnehard, l’hommage à Nathalie Baye s’imposait naturellement tant l’actrice, fidèle du festival, occupait une place particulière dans son histoire. Cet hommage doit prendre la forme d’une rétrospective de sa carrière ainsi que de l’inauguration d’une place à son nom, déjà validée par la municipalité d’Angoulême.

Le Cambodge mis à l’honneur pour cette 19e édition

Le festival consacre également cette année une rétrospective au cinéma cambodgien, avec neuf films tournés dans le pays ou consacrés à celui-ci intégrés à la programmation, aux côtés des onze films retenus pour célébrer la carrière de Nathalie Baye.

Créé par Marie-France Brière et Dominique Besnehard, le festival s’est imposé au fil de ses dix-neuf éditions comme un tremplin reconnu pour le cinéma francophone populaire, ayant notamment révélé des films devenus des succès nationaux comme Intouchables ou Vingt Dieux.