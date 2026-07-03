Festival d’Avignon : 80 ans de créations sous pression budgétaire

Le Festival d’Avignon ouvre sa 80e édition du 4 au 25 juillet avec une programmation élargie, mais dans un contexte préoccupant pour le spectacle vivant. Entre inquiétudes sur les financements, menaces perçues sur la liberté artistique et fragilité économique des compagnies, la grande fête théâtrale entend célébrer la création tout en mettant en lumière les difficultés du secteur.

Une édition anniversaire portée par les artistes

Pour cet anniversaire, le Festival In annonce 47 créations et 15 000 billets supplémentaires. Son directeur, Tiago Rodrigues, veut faire de cette édition une vitrine des arts vivants contemporains, avec des propositions issues d’esthétiques variées. La soirée d’ouverture, dans la cour d’honneur du Palais des papes, sera confiée à Julien Gosselin avec Maldoror, une œuvre de longue durée consacrée à la question du mal.

La programmation réunira notamment Isabelle Huppert, Valérie Dréville, Denis Podalydès et Éric Ruf. Les artistes sud-coréens occupent également une place importante cette année, avec la venue annoncée de la romancière Han Kang, lauréate du prix Nobel de littérature en 2024, du 12 au 18 juillet. De son côté, le Festival Off prévoit environ 1 700 spectacles dans 140 lieux, confirmant son rôle de vaste marché et laboratoire pour les compagnies.

Des compagnies fragilisées par les coupes

Derrière l’effervescence estivale, les professionnels redoutent une aggravation de leurs conditions de travail. Tiago Rodrigues a évoqué un climat d’« incertitude » concernant l’avenir du financement public de la culture. La récente déprogrammation de Passeport, d’Alexis Michalik, par la municipalité de Castres a aussi ravivé les inquiétudes liées à la liberté de création et de diffusion.

Les données de l’Association des professionnels de l’administration du spectacle, Lapas, illustrent cette fragilité : parmi les 286 compagnies interrogées, le nombre moyen de représentations prévues pour 2026-2027 est tombé à 4,7, contre 8,7 la saison précédente. Selon cette même enquête, 19% des structures ont réduit le nombre d’interprètes sur scène et 21% des directeurs artistiques envisagent d’arrêter leur activité dans les trois ans.

La diminution du budget du Fonpeps, dispositif d’aide à l’emploi dans le spectacle vivant, alimente également les tensions. Son enveloppe est passée de 60 à 39 millions d’euros et les conditions d’accès ont été durcies. Malgré ce tableau difficile, le public reste au rendez-vous : selon une étude de l’Association pour le soutien du théâtre privé, 13 millions de personnes ont assisté à une pièce au cours des douze derniers mois, contre 11,3 millions l’année précédente. Une fréquentation encourageante, alors que les artistes cherchent encore les moyens de maintenir leurs créations sur les scènes françaises.