La Fonderie de Bretagne de nouveau en redressement judiciaire

L’entreprise spécialisée dans les pièces en fonte retombe dans les difficultés financières, quinze mois après sa reprise par Europlasma.

La Fonderie de Bretagne vient d’être placée en redressement judiciaire pour la deuxième fois en un an. Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces en fonte avait pourtant échappé à la liquidation en avril 2025, lorsque le groupe Europlasma l’avait rachetée pour la sortir de la faillite. Quinze mois plus tard, la situation financière s’est donc dégradée à nouveau.

Un secteur sous pression

Ancienne filiale du groupe Renault, la Fonderie de Bretagne connaît depuis plusieurs années des turbulences liées aux mutations de l’industrie automobile. Le secteur de la fonderie traverse une période difficile, confronté à la transition vers l’électrique et à la concurrence internationale. La reprise par Europlasma n’aura manifestement pas suffi à stabiliser durablement l’activité de l’entreprise bretonne.

Le tribunal de commerce devra désormais examiner les possibilités de redressement ou envisager d’autres scénarios pour l’avenir du site. Les salariés de la fonderie, déjà éprouvés par les difficultés répétées, attendent de connaître les mesures qui seront prises pour tenter de sauver leurs emplois. L’issue de cette nouvelle procédure collective reste incertaine dans un contexte économique peu favorable au secteur.