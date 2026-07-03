L’ONU alerte sur une nouvelle catastrophe humanitaire au Soudan : « Le monde doit agir »

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a lancé un nouvel avertissement sur la situation au Soudan, affirmant qu’une nouvelle catastrophe humanitaire est en cours autour de la ville assiégée d’al-Obeid. Il a appelé la communauté internationale à intervenir face à la multiplication des exactions commises contre les civils.

Al-Obeid, capitale de l’État du Kordofan du Nord, est au cœur de récents affrontements entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), engagées dans une guerre qui dure depuis plus de trois ans. Ce conflit a déjà provoqué l’une des plus graves crises humanitaires au monde, avec des millions de déplacés et une population confrontée à des pénuries alimentaires et sanitaires.

S’exprimant devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève, Volker Türk a indiqué que les habitants d’al-Obeid vivent sous un siège depuis dix-huit mois. Il a dénoncé des pénuries critiques d’eau potable, des frappes de drones incessantes ainsi qu’une dégradation continue des conditions de vie des civils.

Le Haut-Commissariat affirme avoir documenté de nombreuses violations des droits humains dans la région du Kordofan. Parmi les faits recensés figurent des exécutions sommaires, des enlèvements, des actes de torture ainsi que des violences sexuelles commis le long des itinéraires empruntés par les populations déplacées.

Face à cette situation, Volker Türk a exhorté la communauté internationale à empêcher que de nouvelles atrocités ne soient commises. De son côté, le ministre soudanais des Affaires étrangères a appelé à mettre fin aux livraisons d’armes destinées aux Forces de soutien rapide, accusées par les autorités de poursuivre les violences dans le pays.

Alors que les combats se poursuivent, les responsables de l’ONU redoutent une aggravation rapide de la crise humanitaire si aucune mesure n’est prise pour protéger les civils et faciliter l’acheminement de l’aide dans les zones les plus touchées.