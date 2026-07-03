Au Kenya, des militants attaquent en justice les lodges de luxe du Maasai Mara pour protéger un écosystème menacé

Des militants kényans ont engagé une nouvelle action en justice visant à bloquer la construction et l’expansion de lodges de luxe dans la réserve du Maasai Mara, l’un des écosystèmes les plus emblématiques d’Afrique. Ils accusent plusieurs établissements existants d’avoir été construits illégalement et estiment que de nouveaux projets menacent gravement la biodiversité locale.

Selon les plaignants, ces infrastructures touristiques perturbent la « Grande Migration », un phénomène naturel annuel au cours duquel plus d’un million de gnous traversent la région entre le Maasai Mara et les plaines du Serengeti. Cette migration est considérée comme l’une des plus importantes au monde.

Les communautés locales masaï affirment également que le développement intensif du tourisme nuit à leurs terres et à leur mode de vie traditionnel, déjà fragilisé par la pression foncière et les restrictions liées à la conservation de la faune.

L’action en justice, déposée devant le tribunal kényan de l’environnement et des terres, est distincte d’une précédente procédure intentée l’année dernière visant à empêcher l’ouverture d’un nouveau lodge de luxe affilié à la marque Ritz-Carlton dans la réserve.

Les organisations requérantes — parmi lesquelles l’East Africa Law Society, Natural Justice, JustAct et l’Africa Centre for Peace and Human Rights — demandent notamment l’interdiction de toute nouvelle construction ou extension d’infrastructures touristiques dans le Maasai Mara jusqu’en 2032.

Elles réclament également la reconnaissance de l’illégalité présumée de plusieurs établissements déjà en activité, dont le Ritz-Carlton lodge, le Sala’s Camp et le Sand River Masai Mara by Elewana. Les entreprises concernées, ainsi que les autorités kényanes de la faune sauvage et Marriott International, n’ont pas réagi immédiatement aux sollicitations des médias.

Le tribunal a fixé la première audience au 20 juillet. Cette affaire relance le débat entre développement touristique et protection de l’environnement dans l’une des réserves naturelles les plus visitées et les plus sensibles du continent africain.