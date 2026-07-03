Les États-Unis affichent leur soutien au Pakistan face aux « attaques terroristes » dans un contexte de tensions avec l’Afghanistan

Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien au Pakistan en déclarant reconnaître son droit à se défendre contre les « attaques terroristes », alors que les tensions persistantes entre Islamabad et l’Afghanistan continuent d’alimenter l’instabilité le long de leur frontière commune.

Le département d’État américain a fait cette déclaration jeudi, dans un contexte marqué par des affrontements intermittents entre les forces pakistanaises et afghanes. Les violences à la frontière se sont multipliées ces derniers mois, sur fond d’accusations réciproques concernant la présence et les activités de groupes armés.

Washington a indiqué soutenir le droit du Pakistan à assurer sa sécurité face aux menaces terroristes, sans annoncer de nouvelles mesures concrètes. Cette prise de position intervient alors que les relations entre Islamabad et Kaboul demeurent particulièrement tendues.

Le Pakistan accuse régulièrement des groupes armés basés sur le territoire afghan d’être responsables d’attaques meurtrières contre ses forces de sécurité et ses civils. De leur côté, les autorités afghanes rejettent ces accusations et dénoncent les opérations militaires menées près de la frontière.

Cette déclaration américaine intervient dans un contexte régional fragile, où les préoccupations liées au terrorisme et à la sécurité frontalière continuent de peser sur les relations entre les deux pays voisins.