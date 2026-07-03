L’Europe serre la vis contre la « flotte fantôme » russe : des pétroliers sous faux pavillon camerounais dans le viseur

L’Union européenne renforce sa lutte contre les pétroliers de la « flotte fantôme » russe qui utilisent frauduleusement le pavillon du Cameroun afin de transporter du pétrole russe en contournant les sanctions occidentales. Selon des responsables et des documents consultés par Reuters, cette offensive a conduit le Cameroun à radier 39 navires de son registre maritime.

Le 8 juin, l’Union européenne a élargi le mandat de l’opération navale IRINI en Méditerranée. Cette mission est désormais autorisée à arraisonner, immobiliser, retenir et inspecter les navires soupçonnés d’appartenir à la flotte fantôme russe. Cette décision a été vivement dénoncée par Moscou.

Depuis l’imposition des sanctions occidentales, la Russie s’appuie sur une flotte de pétroliers, souvent anciens et dépourvus d’assurance ou de certification de sécurité reconnues par les pays occidentaux, pour poursuivre ses exportations de pétrole. Ces navires naviguent sous différents pavillons afin de masquer leur véritable propriété, leur cargaison et leurs déplacements.

Selon deux sources militaires européennes, trois pétroliers récemment arraisonnés et inspectés par l’opération IRINI – le Nelsa, l’Oneiroi et le Sandhya – utilisaient de manière frauduleuse une immatriculation camerounaise. Par ailleurs, neuf autres navires ont été interceptés depuis le début de l’année 2026 par les marines française, belge, britannique et suédoise, dont cinq battaient également pavillon camerounais.

Les autorités camerounaises avaient déjà alerté ces derniers mois sur l’utilisation abusive de leur registre maritime par des pétroliers clandestins transportant du pétrole russe. Face à cette situation, Yaoundé a entrepris de retirer de son registre les navires concernés afin de limiter ces pratiques frauduleuses.

Cette intensification des contrôles illustre la volonté des pays européens de compliquer les opérations de la flotte fantôme russe, devenue un élément central de la stratégie de Moscou pour maintenir ses exportations d’hydrocarbures malgré les sanctions internationales.