Ebola en RDC : l’OMS lance un essai clinique inédit contre la souche Bundibugyo

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé le lancement d’un essai clinique majeur contre la souche Bundibugyo du virus Ebola en République démocratique du Congo. Le premier patient a été recruté jeudi, marquant une étape importante dans la lutte contre cette épidémie.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué cette avancée tout en soulignant les difficultés persistantes sur le terrain. Il a notamment évoqué une attaque contre un centre de traitement Ebola dans la province de l’Ituri, au cours de laquelle deux personnes ont été tuées.

« Malgré tous ces progrès, nous continuons de faire face à d’importants défis, notamment la méfiance et la violence », a déclaré le responsable de l’OMS. Les autorités sanitaires estiment que ces obstacles compliquent considérablement les efforts de contrôle de l’épidémie.

À ce jour, aucun vaccin ni traitement homologué n’existe spécifiquement contre la souche Bundibugyo du virus Ebola. Cette variante a déjà provoqué plus de 1 400 cas en RDC, dont 438 décès, selon les chiffres communiqués par l’OMS.

L’organisation a également indiqué que le pays enregistrait en moyenne 38 nouveaux cas confirmés par jour au cours des deux dernières semaines, ce qui témoigne de la poursuite active de la transmission du virus.

L’essai clinique, qui devrait inclure plus de 1 000 patients et durer plusieurs mois, évaluera l’anticorps expérimental MBP134 développé par Mapp Biopharmaceutical, utilisé seul ou en association avec le médicament antiviral remdesivir de Gilead Sciences. Les chercheurs espèrent déterminer si cette combinaison peut améliorer la prise en charge des patients atteints d’Ebola Bundibugyo.