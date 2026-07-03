Le Premier ministre indien Narendra Modi effectuera la semaine prochaine sa première visite officielle en Nouvelle-Zélande, a annoncé vendredi son homologue néo-zélandais Christopher Luxon.

Cette visite revêt un caractère historique puisqu’il s’agira de la première d’un chef du gouvernement indien en Nouvelle-Zélande depuis quarante ans, a souligné Christopher Luxon dans un communiqué.

Narendra Modi arrivera à Auckland le 10 juillet et quittera le pays le lendemain.

Cette visite intervient quelques mois après la signature, en avril, d’un accord de libre-échange entre les deux pays. Cet accord prévoit l’élimination de 95 % des droits de douane sur les marchandises exportées par la Nouvelle-Zélande, marquant une étape importante dans le renforcement des relations économiques bilatérales.

Les autorités des deux pays espèrent que cette visite permettra d’approfondir davantage leur partenariat stratégique et commercial, dans un contexte de rapprochement croissant entre Wellington et New Delhi.