La Lituanie envisage de lever son interdiction des armes nucléaires face à la montée des tensions avec la Russie

Les partis parlementaires de Lituanie se sont entendus sur un plan visant à lever l’interdiction constitutionnelle des armes nucléaires et des bases militaires étrangères sur le territoire national. Une décision présentée comme une réponse directe à la dégradation du contexte sécuritaire régional.

L’annonce a été faite par le président lituanien Gitanas Nausėda, qui a souligné que la situation géopolitique s’était fortement détériorée ces dernières années. Selon lui, la Constitution actuelle, adoptée après l’indépendance du pays au début des années 1990, ne correspond plus aux réalités stratégiques actuelles.

La réforme envisagée constitue un changement majeur du cadre juridique lituanien. Elle devra être adoptée à la majorité des deux tiers lors de deux votes parlementaires successifs, ce qui en fait un processus long et politiquement sensible.

Membre de l’OTAN, la Lituanie partage une frontière avec l’enclave russe de Kaliningrad ainsi qu’avec la Biélorussie, alliée de Moscou. Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, le pays a considérablement renforcé ses dépenses de défense et modernisé ses capacités militaires.

Le gouvernement a également lancé plusieurs projets stratégiques, notamment la fortification des frontières et la préparation d’infrastructures destinées à accueillir des forces alliées. Une brigade allemande doit notamment être déployée de manière permanente sur le territoire à partir de 2027.

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large observé dans la région, alors que plusieurs pays d’Europe du Nord et de l’Est réévaluent leurs doctrines de défense face à la pression militaire et politique exercée par la Russie.