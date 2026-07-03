Russie : la crise du carburant alimente la frustration des automobilistes et des agriculteurs

La crise du carburant en Russie provoque une montée des tensions et des frustrations dans plusieurs régions du pays, où les restrictions d’approvisionnement se multiplient. Cette situation est liée à une baisse de la production de carburants après des frappes de drones ukrainiennes visant des raffineries et des dépôts pétroliers.

Dans les zones rurales, notamment dans la ceinture céréalière russe, les agriculteurs s’inquiètent de plus en plus de leur capacité à mener les récoltes à terme. Les pénuries de carburant compliquent l’utilisation des machines agricoles, essentielles à la production à grande échelle.

Les autorités locales ont instauré des restrictions dans la majorité des régions afin de gérer la demande et d’éviter les ruptures d’approvisionnement. Ces mesures ont toutefois accentué les difficultés pour les automobilistes et les entreprises dépendantes du transport routier.

Dans les stations-service, les conducteurs doivent désormais adapter leurs habitudes, certains partageant même des conseils sur les horaires ou les lieux où il est encore possible de faire le plein. Les files d’attente et les rationnements deviennent de plus en plus fréquents dans certaines zones.

Cette crise énergétique intervient dans un contexte de conflit prolongé avec l’Ukraine, qui mène des opérations visant les infrastructures pétrolières russes. Selon plusieurs analyses, ces attaques ont pour objectif d’exercer une pression économique sur Moscou en perturbant un secteur clé de son économie.

Alors que les tensions persistent, les effets de cette crise commencent à se faire sentir au-delà du secteur énergétique, affectant directement la vie quotidienne des populations et les activités agricoles, essentielles à l’économie de plusieurs régions russes.