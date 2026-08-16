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Le ministre japonais de la Défense à Canberra pour des discussions militaires après la polémique des melons

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Le ministre japonais de la Défense à Canberra pour des discussions militaires après la polémique des melons
Le ministre japonais de la Défense à Canberra pour des discussions militaires après la polémique des melons

Shinjiro Koizumi se rend en Australie cette semaine pour rencontrer son homologue Richard Marles, dans un contexte diplomatique tendu après les commentaires d’Anthony Albanese sur un cadeau de melons offert par la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.

La visite intervient au plus mauvais moment. Shinjiro Koizumi, ministre japonais de la Défense, arrive à Canberra mardi pour s’entretenir avec Richard Marles, vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense, quelques jours après que les propos d’Anthony Albanese sur un cadeau de melons offert par Sanae Takaichi ont suscité une controverse diplomatique entre les deux pays.

Tokyo a choisi de minimiser l’incident, préférant mettre en avant le contenu de la rencontre. Les discussions porteront principalement sur l’acquisition par l’Australie de frégates japonaises de classe Mogami, ainsi que sur le renforcement de la coopération sécuritaire bilatérale.

Il s’agit du niveau d’engagement le plus élevé entre les deux capitales depuis l’éclatement de ce que certains médias ont baptisé le « melon-gate ». La présence de Koizumi à Canberra témoigne de la volonté des deux gouvernements de ne pas laisser cet épisode parasiter un partenariat stratégique jugé prioritaire dans la région Indo-Pacifique.

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