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Isère : enquête ouverte après des propos antisémites dans une buvette

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Isère : enquête ouverte après des propos antisémites dans une buvette
Isère : enquête ouverte après des propos antisémites dans une buvette

Une vidéo diffusée vendredi sur les réseaux sociaux a provoqué une vive émotion. On y voit la propriétaire d’une buvette aux Deux-Alpes lancer à un client : « La communauté juive, vous êtes trop nombreux ». Elle ajoute que cette présence « excède les gens ». Les images ont rapidement circulé, suscitant l’indignation. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête dès samedi. La commerçante mise en cause a été entendue dans l’après-midi.

Réactions politiques immédiates

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a réagi fermement sur le réseau X, dénonçant des paroles « qui n’ont pas de place dans notre République ». Aurore Bergé, ministre également, s’est associée à cette condamnation. Lors de son audition, la gérante a reconnu avoir tenu ces propos. Elle a tenté de justifier ses mots en expliquant le contexte dans lequel ils avaient été prononcés. L’enquête suit son cours pour déterminer les suites judiciaires.

Cette affaire intervient dans un climat de forte vigilance face à la montée des actes antisémites en France. La station des Deux-Alpes, destination prisée des vacanciers, se retrouve au cœur d’une polémique nationale. Les autorités ont rappelé leur détermination à poursuivre toute forme de discrimination. La communauté locale attend désormais les conclusions de l’enquête menée par les services de police.

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