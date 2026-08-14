Pompiers morts à Mérignac : un mineur mis en examen dans l’enquête sur l’incendie

Un mineur a été mis en examen dans l'enquête sur l'incendie mortel ayant causé la mort de deux sapeurs-pompiers à Mérignac. Placé en garde à vue avec son frère, il a disculpé ce dernier. Les investigations continuent pour établir les circonstances du départ de feu et les responsabilités associées.

Un mineur a été mis en examen dans le cadre de l’enquête portant sur l’origine de l’incendie qui avait coûté la vie à deux sapeurs-pompiers le 21 juillet, près de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, en Gironde. Les qualifications pénales retenues contre le jeune suspect et les éventuelles mesures décidées par la justice n’ont pas été précisées.

Le mineur avait été placé en garde à vue avec son frère aîné. Au cours de son audition, il aurait disculpé ce dernier, qui avait également été interpellé. L’enquête doit désormais déterminer les circonstances exactes du départ de feu et établir les responsabilités éventuelles.

Deux pompiers piégés par les flammes

Le jour du drame, les deux sapeurs-pompiers intervenaient à bord d’un camion de lutte contre l’incendie lorsque leur véhicule avait été encerclé par les flammes. Le directeur du Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde avait expliqué que l’équipage avait été « piégé » par la progression du feu.

La mise en examen du mineur ne préjuge pas de sa culpabilité, qui ne pourra être établie qu’à l’issue de la procédure judiciaire. Les investigations se poursuivent afin de préciser le rôle du suspect, l’origine exacte de l’incendie et les événements ayant conduit à la mort des deux pompiers.

Mérignac : un mineur mis en examen après l’incendie mortel pour deux pompiers

Un mineur a été mis en examen dans l’enquête consacrée à l’incendie qui avait provoqué la mort de deux sapeurs-pompiers le 21 juillet à Mérignac, près de l’aéroport de Bordeaux. Les faits exacts qui lui sont reprochés et les qualifications retenues par la justice n’ont pas été communiqués.

Le jeune suspect avait été interpellé avec son frère aîné avant d’être placé en garde à vue. Durant son audition, il aurait indiqué que son frère n’était pas impliqué dans les faits. Les investigations doivent désormais permettre de déterminer les causes précises du départ de feu et le rôle éventuel de chacun.

Un camion encerclé par les flammes

Les deux sapeurs-pompiers intervenaient sur l’incendie lorsque leur véhicule avait été pris au piège par la progression des flammes. Le directeur du Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde avait confirmé que le camion dans lequel se trouvait l’équipage avait été encerclé par le feu.

La mise en examen du mineur signifie que les magistrats disposent d’indices graves ou concordants justifiant la poursuite des investigations à son encontre. Elle ne constitue toutefois pas une déclaration de culpabilité. L’enquête se poursuit pour reconstituer le déroulement du sinistre et établir les responsabilités dans la mort des deux pompiers.