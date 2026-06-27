Entrevue Police-Justice SOCIÉTÉ

Un animateur de périscolaire mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs

27 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

L’homme de 25 ans, qui exerçait à Morières-lès-Avignon, a été placé en garde à vue après plusieurs plaintes de parents d’élèves.

Un animateur de périscolaire mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs
Un animateur de périscolaire mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs

Un animateur de centre aéré de 25 ans a été mis en examen vendredi pour agressions sexuelles sur mineurs à Morières-lès-Avignon, près d’Avignon. Placé en garde à vue deux jours plus tôt, il fait l’objet de plusieurs plaintes déposées par des parents d’élèves. Les victimes présumées sont âgées de 3 à 4 ans. L’homme, jusqu’alors inconnu des services de police, a été immédiatement suspendu de ses fonctions pour une durée de six mois par la municipalité.

Deux dénonciations recueillies

Le parquet a confirmé que les enquêteurs ont recueilli au moins deux dénonciations à ce stade de l’instruction. Les faits reprochés à l’animateur concernent des actes commis dans le cadre de ses activités périscolaires. L’affaire a été révélée après que plusieurs familles ont signalé des comportements suspects auprès des autorités compétentes.

La mise en examen intervient dans un contexte de vigilance accrue autour de la protection des mineurs dans les structures d’accueil. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur exacte des faits et identifier d’éventuelles autres victimes. La municipalité de Morières-lès-Avignon a pris la décision de suspendre l’animateur dès les premières révélations, le temps que la justice établisse les responsabilités.

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