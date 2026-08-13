Eurovision 2027 : Burgas décroche l’organisation du concours, la Bulgarie accueillera l’événement pour la première fois

Burgas a été désignée pour organiser l'Eurovision 2027, marquant une première pour la Bulgarie. La compétition se déroulera à l'Arena Burgas, du 11 au 15 mai, et sera soutenue par des événements dans d'autres villes comme Sofia, Plovdiv et Varna. Le choix de Burgas s'explique par ses infrastructures et sa situation sur la mer Noire.

C’est désormais officiel : l’Eurovision 2027 se tiendra à Burgas, en Bulgarie. La ville située sur les bords de la mer Noire a été choisie pour accueillir la 71e édition du Concours Eurovision de la chanson, programmée au mois de mai prochain. Burgas était en concurrence directe avec Sofia lors de la dernière phase du processus de sélection. Quatre villes bulgares avaient initialement présenté leur candidature : Burgas, Sofia, Plovdiv et Varna. Plovdiv et Varna avaient été éliminées à l’issue de la première étape, laissant Burgas et la capitale bulgare se disputer l’organisation du concours.

La finale aura lieu le 15 mai 2027

Les trois grandes soirées de l’Eurovision 2027 sont déjà programmées. La première demi-finale se déroulera mardi 11 mai, la seconde jeudi 13 mai, tandis que la grande finale aura lieu samedi 15 mai 2027. L’ensemble des émissions sera organisé à l’Arena Burgas, une enceinte sportive et événementielle ouverte en 2023. Elle accueillera les artistes, les délégations, les équipes techniques, les journalistes et le public pendant toute la durée de la compétition. Six répétitions publiques et « Preview Shows » seront également accessibles au public entre le 10 et le 15 mai, en complément des trois émissions diffusées en direct. Les modalités précises de mise en vente des billets doivent encore être détaillées.

Une première historique pour la Bulgarie

Cette édition 2027 marquera la toute première organisation de l’Eurovision en Bulgarie. Le pays a obtenu ce droit après la victoire historique de DARA lors de l’Eurovision 2026 organisé à Vienne. La chanteuse bulgare s’était imposée avec son titre Bangaranga, offrant à son pays sa première victoire depuis ses débuts dans la compétition. La Bulgarie passe ainsi en quelques mois du statut de vainqueur inédit à celui de pays organisateur du plus grand concours musical télévisé européen.

Burgas mise sur son Arena et sa situation sur la mer Noire

Pour départager les différentes candidatures, plusieurs critères ont été examinés, notamment les capacités techniques des salles, les infrastructures locales, les transports, les hébergements et la capacité des villes à recevoir plusieurs milliers de visiteurs pendant plusieurs semaines. Burgas a finalement été retenue grâce à son projet global, à son Arena, à ses capacités d’hébergement et de transport ainsi qu’à sa connectivité internationale. La quatrième ville de Bulgarie bénéficie également d’une situation particulière sur la côte de la mer Noire, avec ses plages, ses parcs et une importante activité culturelle.

Sofia, Plovdiv et Varna seront également associées à l’événement

Même si Burgas accueillera les trois émissions principales, Sofia, Plovdiv et Varna ne seront pas complètement écartées de l’Eurovision 2027. Les trois villes doivent être associées à différents événements organisés autour du concours à travers le pays. À Burgas, un programme complet accompagnera également la compétition avec notamment l’Eurovision Village, l’EuroClub et plusieurs manifestations culturelles et musicales. Les détails seront dévoilés progressivement au cours des prochains mois. Après Vienne en 2026, l’Eurovision prendra donc la direction de la mer Noire en mai 2027, avec Burgas chargée d’accueillir pour la première fois le concours sur le territoire bulgare.