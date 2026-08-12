Obsèques de Kavinsky : Thomas Bangalter, Justice, Sébastien Tellier… la French Touch réunie à Montmartre pour un dernier adieu

Les obsèques de Kavinsky, DJ emblématique de la French Touch, se sont tenues à Paris en présence de nombreux artistes tels que Thomas Bangalter et Justice. La cérémonie, marquée par une touche personnelle avec le thème des « Dents de la mer », a été l'occasion de rendre hommage à son héritage musical avant son inhumation au cimetière Saint-Vincent.

Le monde de la musique électronique française s’est réuni ce mercredi à Paris pour rendre un dernier hommage à Kavinsky. Le DJ, de son vrai nom Vincent Belorgey, est mort le 28 juillet à l’âge de 50 ans. Ses obsèques ont été célébrées à 10h30 en l’église Saint-Pierre-de-Montmartre, dans le 18e arrondissement, en présence de sa famille, de ses proches et de nombreuses personnalités de la musique et du cinéma. Parmi les personnes venues lui dire adieu figuraient plusieurs noms emblématiques de la French Touch, dont Thomas Bangalter, ancien membre de Daft Punk, Pedro Winter, Sébastien Tellier ainsi que Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, les deux membres de Justice. La compagne de Kavinsky, la créatrice de mode Gaëlle Constantini, était également présente.

Thomas Bangalter, Justice et Pedro Winter réunis à Montmartre

La cérémonie a rassemblé une grande partie de l’entourage artistique de Kavinsky. Thomas Bangalter, dont la présence était particulièrement remarquée, avait croisé à de nombreuses reprises la route de Vincent Belorgey. Kavinsky avait notamment assuré, avec SebastiAn, des premières parties de la tournée mondiale de Daft Punk. Pedro Winter, figure historique de la musique électronique française et ancien manager de Daft Punk, était lui aussi présent. Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, membres de Justice, ainsi que Sébastien Tellier ont également assisté aux obsèques.

Plusieurs personnalités du cinéma avaient fait le déplacement, parmi lesquelles les réalisateurs Quentin Dupieux, Romain Gavras et Gaspard Noé. L’acteur Nicolas Duvauchelle, ami proche de Kavinsky, était également présent, tout comme le rappeur Oxmo Puccino et le photographe Mathieu Cesar.

Un dernier hommage au son des « Dents de la mer »

La cérémonie a comporté un détail particulièrement personnel. Le cercueil de Kavinsky est entré dans l’église au son du célèbre thème des Dents de la mer. Le prêtre a indiqué qu’il s’agissait de la musique préférée du DJ. Après la cérémonie religieuse, Vincent Belorgey a été inhumé au cimetière Saint-Vincent de Montmartre, situé à quelques centaines de mètres de l’église. Le musicien repose ainsi dans le quartier parisien où il vivait et où il avait été retrouvé mort deux semaines plus tôt.

Kavinsky retrouvé mort à son domicile le 28 juillet

Vincent Belorgey avait été retrouvé sans vie à son domicile parisien le mardi 28 juillet. Il avait 50 ans. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément l’origine de son décès. Aucun élément suspect n’avait été découvert sur place lors des premières constatations. Si la piste d’un accident vasculaire cérébral a été évoquée, la cause de sa mort n’a pas été officiellement établie. Sa famille avait annoncé quelques jours plus tard la tenue de ses obsèques à Saint-Pierre-de-Montmartre. La disparition brutale de Kavinsky avait suscité de nombreux hommages. Angèle, The Weeknd, Nicolas Duvauchelle ou encore Philippe Katerine avaient notamment salué sa mémoire.

« Nightcall », le morceau qui l’avait fait connaître dans le monde entier

Né Vincent Belorgey en 1975, Kavinsky s’était imposé dans les années 2000 avec un univers inspiré des voitures, des films américains des années 1980 et des sonorités électroniques rétro. Son personnage, associé à une esthétique nocturne et automobile, était devenu immédiatement identifiable. Son plus grand succès reste Nightcall, sorti en 2010 et utilisé dans le film Drive de Nicolas Winding Refn en 2011. Le morceau avait largement contribué à faire connaître Kavinsky à l’international. En 2024, le DJ avait retrouvé une exposition mondiale lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris. Nightcall avait alors été interprété au Stade de France par Kavinsky, Angèle et Phoenix. Moins de deux ans après cette apparition devant des centaines de millions de téléspectateurs, plusieurs des artistes qui avaient accompagné son parcours se sont retrouvés à Montmartre pour lui dire adieu.