Massive Attack dénonce sa détention à Singapour après un concert pro-palestinien

Le groupe britannique Massive Attack affirme avoir été détenu par la police de Singapour à la suite de son concert donné le 29 juillet au Star Theatre. Dans un communiqué publié dimanche 2 août, les musiciens disent avoir vécu une « expérience surréaliste » après avoir affiché un drapeau palestinien sur scène et scandé « Free Palestine » avec une partie du public. Selon le groupe, l’ensemble de l’équipe de tournée a été retenu par les autorités. Les membres indiquent avoir été isolés, interrogés séparément, tandis que certains ont vu leurs chambres d’hôtel fouillées. Massive Attack ajoute que plusieurs passeports ont été temporairement confisqués avant d’être restitués.

Une enquête ouverte après le concert

Les autorités singapouriennes ont ouvert une enquête après la prestation. En cause, la présence d’un drapeau palestinien sur scène et les slogans « Free Palestine » prononcés pendant le concert. Singapour interdit l’affichage public de drapeaux étrangers sans autorisation et applique une réglementation stricte concernant les manifestations politiques afin de préserver l’harmonie entre les différentes communautés du pays.

À l’issue de cette enquête, la police a adressé un avertissement sévère aux deux membres fondateurs, Robert « 3D » Del Naja et Grant « Daddy G » Marshall. Les deux artistes se sont également vu interdire de revenir à Singapour.

Massive Attack se dit « surpris et déçu »

Dans son communiqué, le groupe affirme ne pas avoir imaginé que le simple fait de brandir le drapeau d’un État reconnu par 157 pays puisse enfreindre la loi locale. Les musiciens se disent « surpris et déçus » par la manière dont ils ont été traités après le spectacle. Massive Attack explique également que les chants « Free Palestine » ont été lancés spontanément par une partie du public avant d’être repris sur scène. Le groupe estime avoir exprimé un soutien qu’il qualifie d’« impératif moral » envers la population palestinienne et affirme rester attaché à la liberté d’expression et aux droits humains.

Les autorités défendent l’application de la loi

De leur côté, les autorités singapouriennes rappellent que les manifestations publiques de soutien à des causes politiques étrangères sont strictement encadrées. Elles estiment que ce type d’action est susceptible d’affecter l’harmonie raciale et religieuse du pays, raison pour laquelle des mesures ont été prises à l’encontre des deux artistes concernés.