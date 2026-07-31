Franco Baresi est mort : le football italien perd l’un de ses plus grands défenseurs

Franco Baresi, légende du football italien et ancien capitaine de l'AC Milan, est décédé à 66 ans, suscitant une profonde tristesse dans le milieu sportif. À travers ses 20 saisons à Milan, il a remporté de nombreux titres et laissé un héritage durable comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire.

Le football est en deuil. Franco Baresi est décédé ce vendredi à l’âge de 66 ans. L’annonce de sa disparition a bouleversé le monde du sport, quelques jours seulement après la diffusion de fausses rumeurs sur son état de santé qui avaient été officiellement démenties. Cette fois, la disparition de l’ancien capitaine de l’AC Milan a bien été confirmée. Figure emblématique du football italien, Franco Baresi restera comme l’un des plus grands défenseurs de l’histoire. Il avait consacré l’intégralité de sa carrière professionnelle à l’AC Milan, dont il était devenu l’un des symboles les plus forts.

20 ans sous le même maillot

Né le 8 mai 1960 à Travagliato, Franco Baresi rejoint très jeune le centre de formation de l’AC Milan. Il débute en équipe première à la fin des années 1970 et ne quittera jamais le club lombard jusqu’à sa retraite sportive en 1997. En 20 saisons, il dispute plus de 700 rencontres avec les Rossoneri, remporte six championnats d’Italie, trois Coupes d’Europe des clubs champions, plusieurs Supercoupes d’Europe et Coupes intercontinentales. Capitaine durant quinze saisons, il devient l’incarnation de l’identité milanaise. En hommage à son parcours exceptionnel, l’AC Milan retire définitivement son mythique numéro 6 après sa retraite.

Champion du monde avec l’Italie

Sous le maillot de la Squadra Azzurra, Franco Baresi compte 81 sélections. Il fait partie de l’équipe sacrée championne du monde en 1982 en Espagne avant de devenir capitaine de la sélection italienne. L’une des images les plus marquantes de sa carrière reste la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Victime d’une grave blessure au genou durant le tournoi, il effectue un retour spectaculaire pour disputer la finale face au Brésil seulement vingt-cinq jours après son opération, livrant une prestation restée dans les mémoires malgré la défaite italienne aux tirs au but.

Une référence mondiale au poste de défenseur

Considéré comme l’un des meilleurs libéros de tous les temps, Franco Baresi a révolutionné son poste grâce à son intelligence tactique, son sens de l’anticipation et sa qualité de relance. Son influence a marqué plusieurs générations de défenseurs, en Italie comme à l’étranger. Après sa carrière de joueur, il était resté très proche de l’AC Milan, où il occupait les fonctions de vice-président d’honneur.

Une santé fragilisée depuis plusieurs mois

En 2025, Franco Baresi avait subi une intervention chirurgicale afin de retirer un nodule pulmonaire. L’opération s’était déroulée avec succès et il suivait ensuite un traitement complémentaire. Malgré cette épreuve, il avait continué à représenter son club lors de plusieurs événements officiels, notamment en portant la flamme olympique lors des Jeux d’hiver de Milan-Cortina en février 2026. Sa disparition provoque une immense émotion dans le monde du football, où il laisse l’héritage d’un capitaine exemplaire, d’un compétiteur hors norme et d’une véritable icône de l’AC Milan et de la sélection italienne.