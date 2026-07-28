La guerre est déclarée : Infantino veut vendre des parts de la Coupe du monde, l’UEFA s’y oppose

La FIFA, dirigée par Gianni Infantino, propose d'ouvrir le capital d'une nouvelle structure commerciale dédiée à la Coupe du monde, suscitant l'opposition virulente de l'UEFA. Cette initiative, conçue pour financer le développement du football mondial, crée une fracture entre ces deux instances, amplifiant les tensions existantes sur la gouvernance du sport.

Le bras de fer entre la FIFA et l’UEFA prend une nouvelle dimension. Quelques heures après les révélations sur un projet de Gianni Infantino visant à ouvrir le capital d’une nouvelle structure commerciale liée à la Coupe du monde à des investisseurs privés, l’UEFA a publié un communiqué particulièrement virulent. L’instance européenne estime que cette idée remet en cause les fondements mêmes de la gouvernance du football et appelle l’ensemble des acteurs du sport à s’y opposer.

Un projet de plusieurs milliards d’euros

Selon les informations dévoilées ces dernières heures, Gianni Infantino travaille sur la création d’une nouvelle entité commerciale qui regrouperait les principales compétitions de la FIFA, notamment la Coupe du monde masculine, la Coupe du monde féminine et la Coupe du monde des clubs. Cette société pourrait être valorisée autour de 20 milliards de dollars. La FIFA conserverait le contrôle de la gouvernance sportive, mais proposerait des participations minoritaires à des investisseurs privés afin de lever plusieurs milliards de dollars destinés au développement du football mondial. Joshua Kushner, fondateur du fonds Thrive Eternal, figure parmi les investisseurs évoqués dans les discussions, tandis que JPMorgan accompagnerait l’opération.

L’UEFA dénonce une ligne rouge franchie

Dans son communiqué, l’UEFA ne cache pas son opposition : « Les faits révélés franchissent une ligne que les institutions dirigeantes du football ne devraient jamais franchir. » L’organisation européenne estime que cette proposition doit être prise « extrêmement au sérieux » par toutes les fédérations nationales ainsi que par l’ensemble des acteurs du football : « Chaque partie prenante devrait le faire : les ligues, les clubs, les joueurs, les supporters, les gouvernements et tous ceux qui se soucient de l’avenir du jeu. »

Le passage le plus marquant du communiqué vise directement la philosophie du projet porté par la FIFA : « L’âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs à négocier, surtout avec une transparence nulle quant à ceux qui en tireraient un profit financier. »

Avant de conclure par une phrase qui résume parfaitement la position de l’UEFA : « Aucun de nous n’est propriétaire du football. Ce n’est pas à la FIFA de le vendre. »

La FIFA défend son projet

De son côté, la FIFA présente cette initiative comme un moyen de renforcer le financement du football mondial. L’organisation assure que les investisseurs n’obtiendraient aucun pouvoir sur les décisions sportives et que la gouvernance resterait entièrement entre les mains de la FIFA et de ses 211 fédérations membres. Les fonds récoltés seraient réinvestis dans le développement du football à travers le monde et chaque fédération pourrait bénéficier d’une participation dans cette nouvelle structure.

Une fracture de plus en plus profonde

Cette nouvelle polémique révèle une rupture de plus en plus nette entre les deux principales institutions du football mondial. Après plusieurs désaccords ces dernières années sur le calendrier international, l’organisation des compétitions ou encore la gouvernance du football, le projet de commercialisation d’une partie des activités liées à la Coupe du monde ouvre un nouveau front. Le dossier devra encore être présenté aux 211 fédérations membres de la FIFA avant toute décision définitive, mais la réaction très ferme de l’UEFA montre que le débat est désormais lancé et pourrait devenir l’un des plus explosifs de ces prochaines années.