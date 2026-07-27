Karim Benzema exprime son soutien enthousiaste à une éventuelle nomination de Zinédine Zidane comme entraîneur de l'équipe de France, soulignant leur relation forte établie au Real Madrid. La nomination de Zidane relance le débat sur un potentiel retour de Benzema en sélection, alors que celui-ci ne fait pas de demande explicite en ce sens.

Karim Benzema ne cache pas son enthousiasme. Interrogé sur la probable arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, l’attaquant d’Al-Hilal a apporté un soutien total à son ancien entraîneur au Real Madrid. Une prise de position forte, alors que la Fédération française de football doit présenter le successeur de Didier Deschamps mardi 28 juillet.

« C’est une légende, c’est le grand frère »

Karim Benzema a été invité à réagir à plusieurs sujets d’actualité lors d’un entretien accordé à Konbini, dans le cadre du format In ou Out. Le Ballon d’Or 2022 n’a pas hésité au moment d’évoquer Zinédine Zidane et son arrivée annoncée sur le banc des Bleus. « C’est une légende, c’est le grand frère. Est-ce que je suis content qu’il devienne sélectionneur des Bleus ? Je ne sais pas si c’est lui, mais si c’est lui, oui, je suis grave content », a déclaré l’ancien international français. À travers ces quelques mots, Karim Benzema rappelle la relation particulière qui l’unit à Zinédine Zidane. Les deux hommes ont travaillé ensemble au Real Madrid, où l’ancien numéro 10 des Bleus a dirigé l’attaquant français durant ses deux passages sur le banc madrilène.

Une relation forte construite au Real Madrid

Sous les ordres de Zinédine Zidane, Karim Benzema est devenu l’un des piliers du Real Madrid. L’entraîneur français lui a constamment accordé sa confiance, malgré les périodes plus difficiles et les critiques visant parfois son efficacité devant le but. Zidane avait notamment fait de Benzema l’un des joueurs centraux de son dispositif. Leur collaboration a permis au Real Madrid de remporter trois Ligues des champions consécutives entre 2016 et 2018, ainsi que deux championnats d’Espagne. Benzema était également devenu le capitaine du club avant son départ pour l’Arabie saoudite en 2023. Cette proximité explique l’enthousiasme affiché par l’attaquant à l’idée de voir son ancien entraîneur prendre les commandes de la sélection française. Zidane doit succéder à Didier Deschamps, dont le mandat s’est achevé après quatorze années à la tête des Bleus.

Benzema peut-il retrouver les Bleus à 38 ans ?

Le soutien de Karim Benzema pose inévitablement une autre question : Zinédine Zidane pourrait-il rappeler son ancien joueur en équipe de France ? Karim Benzema n’a pas directement évoqué cette possibilité au cours de l’extrait diffusé. Aucun élément ne permet donc d’affirmer qu’un retour a été discuté entre les deux hommes. La décision appartiendrait entièrement au nouveau sélectionneur, en fonction de ses choix sportifs et de l’état de forme de l’attaquant. Benzema compte 97 sélections et 37 buts sous le maillot français. Sa dernière apparition avec les Bleus remonte au 13 juin 2022, lors d’un match de Ligue des nations contre la Croatie. Quelques mois plus tard, il avait annoncé la fin de sa carrière internationale, au lendemain de son 35e anniversaire.

Toujours performant en Arabie saoudite

Malgré ses 38 ans, Karim Benzema continue d’afficher des statistiques élevées. Après avoir marqué 57 buts en 87 rencontres avec Al-Ittihad, il a rejoint Al-Hilal en février 2026, avec lequel il a rapidement trouvé le chemin des filets. Son rendement lui permet de conserver une place importante dans le football saoudien. Son expérience, sa qualité technique et sa connaissance de Zidane pourraient constituer des arguments en sa faveur. Mais la concurrence est particulièrement forte dans le secteur offensif français, et le championnat saoudien, d’un niveau de seconde zone, fait relativiser les statistiques.

Zidane aura le dernier mot

Une éventuelle convocation de Karim Benzema constituerait une décision spectaculaire. Elle marquerait le retour d’un joueur dont l’histoire avec l’équipe de France a été mouvementée, entre son absence prolongée de 2015 à 2021, son retour pour l’Euro 2021 et son forfait avant la Coupe du monde 2022. Pour le moment, Karim Benzema s’est contenté d’afficher son bonheur à l’idée de voir Zinédine Zidane devenir sélectionneur. Il n’a formulé aucune demande publique concernant un retour chez les Bleus. La première liste du nouvel entraîneur permettra de connaître ses orientations. Zidane devra alors décider s’il souhaite construire uniquement avec la génération actuelle ou s’il envisage de rappeler son ancien capitaine du Real Madrid pour ouvrir un dernier chapitre sous le maillot français.