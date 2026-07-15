— Équipe de France : la FFF prépare la signature de Zinédine Zidane après la Coupe du monde

c’est un secret de polichinelle, mais ￼Zinédine Zidane se rapproche plus que jamais du poste de sélectionneur de l’équipe de France. La Fédération française de football prévoit de finaliser et de signer l’ensemble des documents officiels avec l’ancien entraîneur du Real Madrid après la Coupe du monde 2026.

Un accord verbal existe déjà entre Zinédine Zidane et la FFF. Aucun contrat n’a encore été officiellement signé et aucune nomination n’a été annoncée par la Fédération. Les dernières formalités doivent être réglées une fois la compétition terminée, afin de respecter la fin du mandat de Didier Deschamps.

Zidane a attendu le poste de sélectionneur

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane n’a accepté aucun nouveau poste d’entraîneur. Ces derniers mois, le technicien français n’a étudié aucun autre projet, sa priorité étant de prendre la direction des Bleus. L’ancien numéro 10 n’a jamais caché son envie de devenir sélectionneur. Cette perspective avait été repoussée après la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026, décidée à la suite de la finale atteinte par la France lors de la Coupe du monde 2022. Zidane a ensuite choisi de rester disponible dans l’attente du départ de son ancien coéquipier.

Didier Deschamps doit encore disputer son dernier match

La défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale du Mondial, sur le score de 2-0, a mis fin aux espoirs de titre des Bleus. Le mandat de Didier Deschamps n’est toutefois pas encore terminé. La France doit disputer le match pour la troisième place samedi 18 juillet, face au perdant de l’autre demi-finale. Cette rencontre sera la dernière de Didier Deschamps à la tête de l’équipe nationale. Le sélectionneur avait annoncé dès janvier 2025 qu’il quitterait son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, quelle que soit la performance réalisée pendant le tournoi. Son départ mettra un terme à 14 ans de mandat. Nommé en juillet 2012, Didier Deschamps a conduit la France au titre mondial en 2018, à la victoire en Ligue des nations en 2021, à la finale de l’Euro 2016 et à celle de la Coupe du monde 2022. Il aura également emmené les Bleus jusqu’en demi-finale du Mondial 2026.

Une première expérience à la tête d’une sélection pour Zidane

Zinédine Zidane s’apprête à diriger une sélection nationale pour la première fois. Sa carrière d’entraîneur s’est jusqu’ici déroulée exclusivement au Real Madrid, où il a travaillé avec l’équipe réserve avant de prendre les commandes de l’équipe première en janvier 2016. Lors de ses deux passages sur le banc madrilène, il a remporté trois Ligues des champions consécutives, en 2016, 2017 et 2018, deux championnats d’Espagne, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes d’Europe et deux Supercoupes d’Espagne. Il a quitté le club une première fois en 2018, avant de revenir en mars 2019 puis de partir définitivement en 2021.

Une prise de fonctions attendue avant les prochains matches des Bleus

Une fois sa nomination officialisée, Zinédine Zidane devra rapidement préparer le prochain rassemblement de l’équipe de France. Les Bleus reprendront la compétition internationale dès le mois de septembre avec la Ligue des nations. La composition de son encadrement et la durée exacte de son contrat n’ont pas encore été annoncées officiellement. Les derniers détails doivent être réglés avec la FFF après la clôture de la Coupe du monde. Sauf retournement lors de la signature, Zinédine Zidane succédera donc à Didier Deschamps et deviendra le nouveau sélectionneur de l’équipe de France.