Ajaccio : trois personnes en garde à vue après la mort d’un homme, l’enquête révèle de nouveaux éléments

L’enquête sur la mort d’un homme à la suite d’une agression survenue dans la nuit du 3 au 4 juillet à Ajaccio connaît un nouveau rebondissement. Trois personnes, dont deux mineurs, ont été placées en garde à vue mercredi 15 juillet, a annoncé le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe. Les investigations menées sous l’autorité d’un juge d’instruction ont permis d’établir une version des faits différente de celle avancée au début de l’enquête.

Selon le parquet, la victime avait contacté les services de police après une altercation verbale impliquant plusieurs jeunes filles. Les enquêteurs estiment désormais que le coup porté à l’homme n’est pas intervenu au cours d’une rixe, comme cela avait été initialement envisagé, mais dans un contexte distinct.

Des soupçons de vol et de diffusion d’images sur les réseaux sociaux

Les investigations ont également mis en évidence de nouveaux faits susceptibles d’alourdir le dossier. D’après le procureur, après avoir été laissé inanimé au sol, la victime aurait été dépouillée de son argent liquide. Les enquêteurs ont par ailleurs établi que des images de l’homme, alors inconscient, auraient été prises puis diffusées sur les réseaux sociaux.

Ces éléments ont motivé les nouvelles gardes à vue. Les auditions en cours doivent permettre de préciser le rôle de chacun des suspects et de reconstituer avec exactitude le déroulement des événements.

Un premier mis en examen déjà placé sous contrôle judiciaire

L’affaire avait déjà conduit à la mise en examen d’Aurèle Acquaviva, âgé de 18 ans. Le jeune homme avait été placé sous contrôle judiciaire quelques jours après les faits. Son avocat, Me Don Georges Pintrel, avait indiqué que si le lien entre les violences et le décès de la victime était confirmé, son client pourrait faire l’objet d’une requalification des poursuites en « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

À ce stade, cette requalification n’a toutefois pas encore été prononcée par le magistrat instructeur. L’information judiciaire se poursuit afin de déterminer les responsabilités de chacun et d’établir les circonstances exactes ayant conduit à la mort de la victime.