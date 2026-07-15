Deux alpinistes roumains retrouvés morts dans une crevasse du Grand Paradis

Deux alpinistes roumains ont été retrouvés sans vie lundi dans le massif du Grand Paradis, au cœur des Alpes italiennes. Disparus depuis plusieurs jours après avoir quitté un refuge, ils ont été localisés au fond d’une crevasse profonde d’une vingtaine de mètres, mettant fin aux recherches engagées par les secours de la Vallée d’Aoste.

Une disparition signalée après un départ en montagne

Les deux hommes, dont l’âge n’a pas été communiqué, n’avaient plus donné de nouvelles depuis leur départ d’un refuge le 9 juillet. Leur absence avait déclenché une opération de recherche mobilisant notamment des moyens aériens afin de parcourir les secteurs difficiles d’accès du massif.

Après plusieurs jours d’investigations, les équipes de secours ont finalement découvert leurs corps dans une crevasse située à environ 20 mètres sous la surface. Les opérations d’identification ont ensuite été confiées à la police d’Entrèves-Courmayeur afin de confirmer officiellement leur identité.

Le drame s’est déroulé dans le massif du Grand Paradis, qui abrite l’un des sommets de plus de 4 000 mètres les plus connus et fréquentés des Alpes italiennes. Culminant à 4 061 mètres d’altitude, ce sommet situé dans le plus ancien parc national d’Italie attire chaque année de nombreux alpinistes, notamment ceux souhaitant réaliser leur premier « 4 000 ».

Un rappel des risques persistants en haute montagne

Malgré sa réputation de sommet accessible par rapport à d’autres grandes ascensions alpines, le Grand Paradis reste un environnement exigeant où les dangers liés aux glaciers, aux crevasses et aux conditions météorologiques peuvent rapidement devenir mortels.

Les accidents en montagne demeurent fréquents en Italie. Selon le Corps national italien du secours alpin et spéléologique (CNSAS), 528 personnes ont perdu la vie sur les sommets italiens en 2025, contre 466 en 2024, soit une augmentation de 13% des décès enregistrés.