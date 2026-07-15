Booba fracasse Mbappé : «Il a marqué contre la Sierra Leone et les îles Kiwi. Fin de la mascarade»

Booba a violemment attaqué Kylian Mbappé après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde. Dans un message publié sur X, le rappeur a contesté le statut accordé au capitaine des Bleus, critiqué son rendement face à l’Espagne et pris la défense d’Ousmane Dembélé. Le nom de Kylian Mbappé n’apparaît pas directement dans le texte, mais la cible ne laisse aucune place au doute. Booba évoque le capitaine français, ses buts durant le tournoi, son transfert au Real Madrid et les débats autour de la place de Dembélé dans le onze de Didier Deschamps.

Booba a fait ainsi publié l’intégralité du message suivant :

« La fin de la mascarade. L’AUTRE, LE CHAT NOIR, IL A MARQUÉ CONTRE LA SIERRA LEONE 🇸🇱 ET LES ÎLES KIWI et vous avez tenté d’en faire un gladiateur, alors qu’il a coulé l’Espagne 🇪🇸 en allant au Real Madrid !

L’Espagne est ensuite venue le couler en Équipe de France, C’EST LE DOUBLE COULEYYY.

Vous avez décidé que c’était lui qui allait être le capitaine. ON A MÊME ENTENDU QUE DEMBÉLÉ AVAIT SA PLACE SUR LE BANC…

Ouais, c’est bon les gars… C’est bon. »

Le transfert au Real Madrid visé

Booba fait directement référence au passage de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain au Real Madrid. Selon lui, l’arrivée de l’attaquant français aurait fragilisé le club espagnol, avant que la sélection espagnole ne mette à son tour fin au parcours des Bleus. La formule « double coulé » repose sur cette accusation. Le rappeur associe les difficultés collectives du Real Madrid à la présence de Mbappé, puis utilise la défaite française face à la Roja pour prolonger sa démonstration.

Le choix du capitaine remis en cause

Booba conteste également la décision de confier le brassard à Kylian Mbappé. L’attaquant avait été nommé capitaine par Didier Deschamps après la retraite internationale d’Hugo Lloris. Dans son message, le rappeur reproche à l’encadrement et aux observateurs d’avoir installé Mbappé au centre de l’équipe de France. Il estime que l’importance accordée au joueur du Real Madrid a été excessive et rappelle que la titularisation d’Ousmane Dembélé avait parfois été discutée. La phrase « on a même entendu que Dembélé avait sa place sur le banc » permet à Booba d’opposer les deux attaquants. Il considère que le joueur passé par le Borussia Dortmund, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain n’a pas reçu la même protection ni la même reconnaissance que Mbappé.

Un nouvel épisode dans les attaques de Booba contre Mbappé

Ce message ne constitue pas la première charge de Booba contre le capitaine des Bleus. Le rappeur critique régulièrement l’attaquant sur les réseaux sociaux, aussi bien pour ses performances sportives que pour ses choix de carrière. En avril 2026, après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions, il s’était déjà moqué de Mbappé en affirmant qu’il ne serait « jamais champion ». Il l’avait également pris pour cible à plusieurs reprises durant son conflit financier et judiciaire avec le Paris Saint-Germain. L’élimination de la France lui donne cette fois l’occasion d’attaquer simultanément le joueur, le capitaine et la figure centrale du projet des Bleus. Malgré ses huit buts dans la compétition, Kylian Mbappé termine la demi-finale sans but et sans qualification. Pour Booba, cette défaite suffit à dénoncer ce qu’il qualifie de « mascarade ».