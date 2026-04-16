VIDÉO – L’énorme chambrage de Booba, qui se moque de Kylian Mbappé après l’élimination du Real Madrid

Mercredi soir, l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich n’a pas seulement laissé des traces sur le terrain. Elle a aussi ravivé les attaques venues des réseaux sociaux, où Booba n’a pas tardé à s’inviter dans le débat. Fidèle à son style provocateur, le rappeur a profité de la contre-performance de Kylian Mbappé pour publier une vidéo moqueuse, relançant au passage ses piques contre l’attaquant français.

Booba sort l’artillerie lourde

Dans sa vidéo Booba ironise sur l’échec européen de Mbappé, incapable de remporter un trophée majeur depuis son arrivée au Real Madrid, alors que pendant ce temps-là, son ancien club, le PSG, brille en Ligue des champions, avec la victoire finale l’an passé et la qualification en demi-finale cette saison.

Mais le rappeur ne s’est pas arrêté au joueur. Dans sa sortie, il glisse également une pique contre Wilfrid Mbappé, le père de l’international français.

Une obsession qui ne date pas d’hier

Ce nouvel épisode ne tombe pas de nulle part. Depuis plusieurs années, Booba multiplie les attaques contre Kylian Mbappé, souvent à travers des messages ironiques, des publications provocatrices ou des sous-entendus appuyés.

À chaque élimination ou contre-performance, la pression autour de Mbappé grimpe d’un cran. Et Booba, lui, semble toujours prêt à sauter sur l’occasion…

Regardez la vidéo de Booba, qui se moque des échecs répétés de Kylian Mbappé au Real Madrid :