People Sport

VIDÉO – L’énorme chambrage de Booba, qui se moque de Kylian Mbappé après l’élimination du Real Madrid

16 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
VIDÉO - L'énorme chambrage de Booba, qui se moque de Kylian Mbappé après l'élimination du Real Madrid
VIDÉO - L'énorme chambrage de Booba, qui se moque de Kylian Mbappé après l'élimination du Real Madrid

Mercredi soir, l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich n’a pas seulement laissé des traces sur le terrain. Elle a aussi ravivé les attaques venues des réseaux sociaux, où Booba n’a pas tardé à s’inviter dans le débat. Fidèle à son style provocateur, le rappeur a profité de la contre-performance de Kylian Mbappé pour publier une vidéo moqueuse, relançant au passage ses piques contre l’attaquant français.

Booba sort l’artillerie lourde

Dans sa vidéo Booba ironise sur l’échec européen de Mbappé, incapable de remporter un trophée majeur depuis son arrivée au Real Madrid, alors que pendant ce temps-là, son ancien club, le PSG, brille en Ligue des champions, avec la victoire finale l’an passé et la qualification en demi-finale cette saison.

Mais le rappeur ne s’est pas arrêté au joueur. Dans sa sortie, il glisse également une pique contre Wilfrid Mbappé, le père de l’international français.

Une obsession qui ne date pas d’hier

Ce nouvel épisode ne tombe pas de nulle part. Depuis plusieurs années, Booba multiplie les attaques contre Kylian Mbappé, souvent à travers des messages ironiques, des publications provocatrices ou des sous-entendus appuyés.

À chaque élimination ou contre-performance, la pression autour de Mbappé grimpe d’un cran. Et Booba, lui, semble toujours prêt à sauter sur l’occasion…

Regardez la vidéo de Booba, qui se moque des échecs répétés de Kylian Mbappé au Real Madrid :

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.