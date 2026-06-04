— Roland-Garros : Mirra Andreeva et Maja Chwalinska joueront la finaliste dames

On connaît l’affiche de la finale dames de Roland-Garros. Mirra Andreeva et Maja Chwalinska se retrouveront samedi pour tenter de décrocher leur premier titre en Grand Chelem. La tête de série numéro 8 a battu Marta Kostyuk 6-1, 6-3, tandis que la Polonaise, 114e mondiale avant le tournoi, s’est imposée face à Diana Shnaider 7-6, 6-4.

Andreeva domine Kostyuk en 1h16

Mirra Andreeva a été la première à valider son billet pour la finale. Opposée à Marta Kostyuk, la Russe a pris le contrôle de la rencontre dès les premiers jeux sur un court Philippe-Chatrier balayé par le vent. Kostyuk a cédé son premier jeu de service après deux doubles fautes et un revers dans le filet. Andreeva a ensuite sauvé une balle de débreak avant de se détacher 4-0. L’Ukrainienne a ouvert son compteur, mais la première manche est revenue à Andreeva en 35 minutes, sur le score de 6-1. La Russe a poursuivi sur le même rythme dans le deuxième set en menant rapidement 3-0. Kostyuk est revenue à 4-3 après avoir pris le service de son adversaire, au moment où le toit du court central était déployé en raison de la pluie. Andreeva a immédiatement repris le break d’avance, puis conclu la rencontre sur une faute en coup droit de l’Ukrainienne. Victorieuse en 1h16, Andreeva a mis fin à la série de 17 succès consécutifs de Kostyuk et s’est qualifiée pour la première finale de Grand Chelem de sa carrière.

Chwalinska écarte Shnaider en deux manches

Quelques heures plus tard, Maja Chwalinska a rejoint Andreeva en finale en battant Diana Shnaider. La Polonaise a remporté une première manche disputée, durant laquelle Shnaider est revenue à 4-4 après avoir été menée de deux breaks. Chwalinska a conservé son service au terme d’un long onzième jeu, puis a pris l’avantage dans le jeu décisif. Elle s’est adjugé le tie-break 7 points à 4 et a empoché le premier set. Les deux joueuses sont restées au contact pendant les huit premiers jeux de la deuxième manche. Chwalinska a ensuite obtenu le break décisif pour mener 5-4, avant de servir pour le match. Elle a conclu dès sa première balle de match avec un coup droit gagnant. Issue des qualifications, la Polonaise disputait son neuvième match depuis le début de son parcours parisien. Elle jouera samedi la première finale de Grand Chelem de sa carrière.

Une finale inédite samedi

Mirra Andreeva et Maja Chwalinska ne se sont encore jamais affrontées sur le circuit principal. Andreeva, 19 ans et numéro 8 mondiale, partira à la conquête de son premier titre majeur. Chwalinska, 24 ans, tentera de conclure un parcours commencé dans les qualifications par une victoire sur le court Philippe-Chatrier.