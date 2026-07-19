Kimi Antonelli a remporté le Grand Prix de Belgique devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Sur le circuit de Spa-Francorchamps, le leader du championnat a retrouvé la victoire un peu plus d’un mois après son précédent succès à Monaco. Mercedes espérait placer ses deux voitures aux avant-postes, mais George Russell a abandonné dès le premier tour après un accrochage avec Lewis Hamilton. Antonelli a donc porté seul les ambitions de l’écurie allemande. Malgré la pression exercée par Ferrari et Red Bull, le pilote italien est resté en tête jusqu’à l’arrivée. Leclerc a terminé deuxième avec sa Ferrari, tandis que Verstappen a complété le podium au volant de la Red Bull.

Russell dans les graviers après quelques virages

La course de George Russell s’est arrêtée presque immédiatement. Dans le premier tour, le Britannique tente de dépasser Lewis Hamilton au freinage des Combes. Les deux monoplaces se touchent et la Mercedes termine dans les graviers. Russell ne peut pas repartir. L’une des deux Mercedes disparaît ainsi dès les premières minutes d’un Grand Prix. Hamilton poursuit sa course avec sa Ferrari et termine finalement quatrième. Il devance Oscar Piastri, cinquième, alors qu’Isack Hadjar décroche la sixième place.

Ferrari beaucoup plus proche que prévu

Les Ferrari ont occupé les premières positions pendant toute la course. Charles Leclerc a été le principal adversaire d’Antonelli et a maintenu la pression sur la Mercedes jusqu’à l’arrivée. Sa deuxième place confirme la compétitivité de la Scuderia sur un tracé où elle n’était pas forcément annoncée parmi les grandes favorites. Lewis Hamilton a également placé sa monoplace dans le groupe de tête malgré son contact avec Russell. Ferrari repart ainsi de Belgique avec deux voitures dans les quatre premiers, derrière Antonelli mais devant une grande partie de la concurrence.

Verstappen complète le podium

Max Verstappen a pris la troisième place. Le pilote Red Bull n’a pas réussi à revenir sur Antonelli et Leclerc, mais il a conservé sa position sur le podium devant Hamilton et Piastri. Le Néerlandais limite les dégâts dans une course dominée par Mercedes et Ferrari. Red Bull n’a pas disposé du rythme nécessaire pour lutter directement pour la victoire, mais Verstappen a une nouvelle fois placé sa monoplace parmi les trois premiers.

Antonelli possède désormais 45 points d’avance sur Hamilton

Avec les 25 points de la victoire, Antonelli porte son total à 204 points. Hamilton profite de l’abandon de Russell pour prendre la deuxième place du Championnat avec 159 points, soit 45 de moins que le leader. Russell est troisième avec 154 points, devant Leclerc, qui compte 126 points. Norris occupe la cinquième place avec 103 points.