Il y a 57 ans, Apollo 11 se posait sur la Lune

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, le module lunaire Eagle de la mission Apollo 11 se posait sur la Lune, dans la région appelée mer de la Tranquillité. Cinquante-sept ans plus tard jour pour jour, cet alunissage reste l’un des événements les plus marquants de l’histoire de l’exploration spatiale.

L’Aigle a atterri

L’astronaute Neil Armstrong, commandant de la mission, annonce alors au centre de contrôle de Houston : Houston, ici la base de la Tranquillité, l’Aigle a atterri. Il devient quelques heures plus tard le premier homme à poser le pied sur le sol lunaire, suivi par Edwin Aldrin, surnommé Buzz. Le troisième membre de l’équipage, Michael Collins, reste en orbite autour de la Lune à bord du module de commande Apollo, chargé d’assurer la liaison avec la Terre.

Le lancement de la fusée Saturn V avait eu lieu le 16 juillet depuis la base de Cap Kennedy, aujourd’hui rebaptisée Cap Canaveral, en Floride. La mission Apollo 11 marque l’aboutissement du programme spatial américain engagé au début des années 1960, dans un contexte de rivalité avec l’Union soviétique pour la conquête de l’espace.

Un événement suivi par des centaines de millions de téléspectateurs

Les images de l’alunissage et des premiers pas sur la Lune sont retransmises en direct à la télévision et suivies par plusieurs centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, un événement inédit à cette échelle pour l’époque.

Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins repartent de la Lune le 21 juillet avant de rejoindre la Terre le 24 juillet 1969, achevant une mission qui reste à ce jour l’un des symboles les plus universellement reconnus de l’exploration spatiale humaine.