Mort de Françoise Coquet : Michel Drucker perd la productrice qui l’accompagnait depuis plus de 50 ans

Françoise Coquet, productrice historique de Michel Drucker et responsable de plusieurs émissions emblématiques de la télévision française, est décédée ce lundi à Paris, à l’âge de 83 ans. Son entourage a annoncé qu’elle avait succombé à une longue maladie. Elle travaillait avec l’animateur depuis leurs débuts à l’ORTF, en 1964.

Une collaboration commencée à l’ORTF en 1964

Michel Drucker et Françoise Coquet se rencontrent alors qu’ils commencent tous les deux leur carrière à la télévision. Lui est un jeune journaliste sportif. Elle travaille comme monteuse sur l’émission pour enfants Bonne nuit les petits. Leur collaboration se renforce dans les années 1970. Françoise Coquet devient collaboratrice artistique des Rendez-vous du dimanche, lancés en 1975. Michel Drucker lui propose ensuite de passer à la production. Elle accepte et devient progressivement indispensable à la préparation de ses émissions. Tous deux étaient nés le même jour, le 12 septembre 1942. Une coïncidence que Michel Drucker évoquait régulièrement pour décrire leur proximité professionnelle et personnelle.

La productrice de Champs-Élysées et Vivement dimanche

Françoise Coquet a accompagné les principales émissions de variétés présentées par Michel Drucker pendant plus d’un demi-siècle. Son nom est associé aux Rendez-vous du dimanche, à Champs-Élysées, à Studio Gabriel et à Vivement dimanche.

Dans les années 1980, Champs-Élysées devient l’un des rendez-vous les plus importants de la télévision française. Diffusée depuis le pavillon Gabriel à Paris, l’émission accueille les grandes vedettes françaises et internationales de la chanson, du cinéma et du spectacle.

Françoise Coquet poursuit son travail avec Michel Drucker sur Studio Gabriel. Elle participe ensuite à la création et à la production de Vivement dimanche, lancée en 1998 et toujours diffusée sur France 3.

Une productrice présente derrière chaque émission

Françoise Coquet apparaissait rarement à l’écran et accordait très peu d’entretiens. Pendant les enregistrements, elle travaillait principalement depuis la régie, où elle suivait le déroulement du programme et coordonnait les équipes. Michel Drucker citait pourtant régulièrement son nom à l’antenne. Il rappelait ainsi le rôle décisif de celle qui préparait et produisait ses émissions, tout en restant inconnue d’une grande partie du public. En 2022, l’animateur avait décrit leur relation en quelques mots : « Françoise est la sœur que je n’ai pas eue. On a appris le métier ensemble. » Il expliquait également avoir immédiatement compris, lors de leur première rencontre, qu’ils pourraient construire une télévision à la fois populaire et soignée.

Michel Drucker saluait son exigence et son talent

En 2024, à l’occasion du 60e anniversaire de leur rencontre, Michel Drucker avait de nouveau rendu hommage à sa productrice. « Sans son exigence et son talent, rien ne serait possible », écrivait-il en évoquant celle qu’il considérait comme son alter ego professionnel. Leur duo reposait sur un partage précis des rôles. Michel Drucker occupait l’antenne tandis que Françoise Coquet dirigeait la fabrication des émissions, choisissait les invités avec les équipes, organisait les enregistrements et veillait au respect du conducteur.

Benjamin Castaldi : « Je suis orphelin »

La disparition de Françoise Coquet a provoqué plusieurs réactions parmi les animateurs et professionnels ayant travaillé avec elle. Benjamin Castaldi, qui avait débuté à la télévision dans Studio Gabriel, lui a rendu un hommage particulièrement personnel. « Sans toi, sans ce duo que vous formiez et qui faisait battre le cœur de nos émissions, je n’aurais jamais connu la télévision », a-t-il écrit. L’animateur a également déclaré se sentir « orphelin » après l’annonce de sa mort.

Pendant plus de 50 ans, Françoise Coquet aura ainsi produit les émissions qui ont installé Michel Drucker parmi les animateurs les plus durables de la télévision française. Son nom restera directement lié à l’histoire de Champs-Élysées, de Studio Gabriel et de Vivement dimanche.