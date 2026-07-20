Patrick Sabatier de retour sur RTL : «La radio a toujours été mon premier amour»

Patrick Sabatier fait son retour sur RTL. Après une carrière marquée par de nombreuses émissions devenues cultes à la télévision comme à la radio, l’animateur retrouve la station où il avait déjà laissé son empreinte. Ce retour marque une nouvelle étape pour celui qui n’a jamais caché son attachement au média radiophonique.

Dans un entretien accordé à Télé 7 Jours à l’occasion de cette annonce, Patrick Sabatier résume son état d’esprit en une phrase : « La radio a toujours été mon premier amour. » Une déclaration qui illustre le lien particulier qu’il entretient avec ce média depuis le début de sa carrière.

Une série consacrée aux grandes figures des années 1980

Pour son retour, Patrick Sabatier prêtera sa voix à une nouvelle série intitulée Icônes des années 80. À travers ces épisodes, il reviendra sur les personnalités qui ont marqué cette décennie, en mêlant souvenirs personnels, anecdotes de coulisses et portraits d’artistes qu’il a côtoyés au fil de sa carrière. L’ancien animateur de Le Jeu de la vérité, Avis de recherche ou encore Mot de passe apportera ainsi son regard sur une époque dont il fut l’un des visages les plus populaires du paysage audiovisuel français.

Un parcours de plusieurs décennies

Patrick Sabatier a traversé près d’un demi-siècle de télévision et de radio. Révélé à la fin des années 1970, il a animé plusieurs des plus grands divertissements français avant de revenir régulièrement à l’écran au fil des années avec de nouveaux formats. Son retour sur RTL constitue un nouveau chapitre dans cette longue carrière. Cette fois, il mise sur un format plus intimiste, fondé sur le récit, la mémoire et les souvenirs, plutôt que sur les grands divertissements qui ont fait sa réputation.

En retrouvant RTL, Sabatier renoue avec un univers qu’il connaît parfaitement et auquel il dit être resté profondément attaché. Sa nouvelle série permettra aux auditeurs de redécouvrir les grandes figures des années 1980 à travers les souvenirs et les confidences de l’un de leurs témoins privilégiés.