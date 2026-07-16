«L’antenne n’est plus un besoin» : Matthieu Delormeau prétend vouloir s’éloigner de la télé. Mais a-t-il des propositions ?

Matthieu Delormeau affirme ne plus avoir besoin de la télévision. Invité du podcast Face à la juge Gruwez, l’ animateur explique vouloir retrouver une vie plus tranquille, loin des audiences, des critiques et de la pression liée au petit écran. Un discours qui peut traduire une réelle lassitude, mais qui mérite une nuance : rien ne prouve aujourd’hui que les chaînes ou les producteurs se bousculent pour lui proposer une nouvelle émission.

« Je veux un peu moins de lumière »

Matthieu Delormeau dit avoir changé de rapport avec la télévision. Après plusieurs années passées à l’antenne, il assure ne plus rechercher à tout prix une présence régulière sur le petit écran : « J’ai eu un peu tout ce que je voulais. Refaire une émission aujourd’hui… Quand vous vous réveillez le lendemain matin, vous avez les audiences, les articles… C’est beaucoup d’anxiété », confie-t-il dans le podcast Face à la juge Gruwez.

L’ancien animateur de NRJ 12 décrit une pression permanente. Les résultats d’audience tombent dès le lendemain, les critiques se multiplient et chaque prise de parole peut provoquer de nombreuses réactions. Une exposition qu’il ne semble plus vouloir supporter au même niveau qu’auparavant : « Quand j’aurai fini la promo de mon livre, je veux un peu moins de lumière. Je veux une vie tranquille », poursuit-il.

« Cela peut être un plaisir, mais ce n’est plus un besoin »

Matthieu Delormeau va plus loin en affirmant que l’antenne n’occupe plus une place indispensable dans sa vie : « L’antenne n’est plus du tout un besoin. Cela peut être un plaisir mais ce n’est plus un besoin », explique-t-il.

Mais qui lui propose réellement de revenir ?

Cette déclaration ne répond toutefois pas à une question essentielle : Matthieu Delormeau refuse-t-il véritablement des propositions ou anticipe-t-il simplement l’absence d’offres ? À ce jour, aucune nouvelle émission, aucun contrat avec une chaîne et aucun projet régulier à la télévision n’ont été annoncés. Rien ne permet donc d’affirmer qu’il aurait plusieurs possibilités professionnelles qu’il choisirait volontairement de repousser. Il peut sincèrement ne plus avoir besoin de l’antenne. Mais il n’est pas dit non plus que l’antenne ait actuellement besoin de lui.

Cyril Hanouna n’avait pas garanti son retour

La situation est d’autant plus délicate que Cyril Hanouna avait déjà exprimé des réserves sur un éventuel retour de Matthieu Delormeau dans Tout beau, tout n9uf. L’animateur avait expliqué ne pas être certain de le reprendre, notamment en raison du nombre important de personnalités souhaitant rejoindre son équipe. Matthieu Delormeau ne disposait donc d’aucune garantie de retrouver sa place. Son avenir dans l’émission ne dépendait pas uniquement de sa volonté. Même s’il souhaitait revenir, Cyril Hanouna pouvait décider de composer une nouvelle équipe sans lui.

Une porte laissée entrouverte

L’ancien chroniqueur ne quitte pas définitivement la télévision. En expliquant que l’antenne peut encore être « un plaisir », il conserve la possibilité d’accepter une proposition dans les prochains mois. Son discours lui permet donc de préparer toutes les hypothèses. S’il ne revient pas, il pourra expliquer qu’il a choisi une vie plus tranquille. Si une émission lui est proposée, il pourra accepter en affirmant qu’il s’agit d’un projet sélectionné par envie. Pour le moment, un seul constat peut être établi : Matthieu Delormeau assure ne plus avoir besoin de la télévision, mais aucune chaîne ne semble publiquement lui avoir demandé de revenir.