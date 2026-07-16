L’UE prolonge la protection temporaire des Ukrainiens mais exclut les hommes mobilisables

Les ambassadeurs des États membres ont décidé mercredi de prolonger jusqu’en mars 2028 le régime de protection temporaire accordé aux réfugiés ukrainiens, tout en en fermant l’accès aux hommes âgés de 23 à 60 ans à partir de mars 2027.

Les ambassadeurs des États membres ont décidé mercredi de prolonger jusqu’en mars 2028 le régime de protection temporaire accordé aux réfugiés ukrainiens, tout en en fermant l’accès aux hommes âgés de 23 à 60 ans à partir de mars 2027.

La décision, adoptée mercredi par les ambassadeurs des pays de l’Union européenne, conditionne désormais l’accès à la protection temporaire au respect des obligations militaires ukrainiennes. Concrètement, à partir de mars 2027, seuls les Ukrainiens capables de prouver qu’ils ont quitté leur pays légalement pourront bénéficier de ce statut proche de celui de réfugié. Un passeport portant un cachet de sortie ou un document attestant une exemption de service militaire sera exigé.

Cette restriction répond directement aux demandes du gouvernement ukrainien, qui cherche à renforcer ses forces armées face à l’invasion russe. La loi martiale en vigueur à Kiev interdit déjà à la plupart des hommes de 23 ans et plus de franchir les frontières du pays, sauf exemptions précises : personnes en situation de handicap jugées inaptes au service, pères d’au moins trois enfants mineurs, ou aidants à temps plein de proches malades.

Malgré ces restrictions nationales, des milliers d’Ukrainiens en âge d’être mobilisés ont rejoint l’UE de manière irrégulière. Les données de Frontex font état de près de 1 000 passages illégaux de la frontière ukrainienne vers l’Union depuis le début de l’année 2026, après plus de 10 000 en 2025. Les hommes adultes représentent 26,6 % des réfugiés ukrainiens présents en Europe, mais la part de ceux qui sont en âge de servir ou qui sont arrivés de façon irrégulière reste inconnue.

Le dispositif, mis en place après l’invasion russe de février 2022, permet aux Ukrainiens de résider, travailler, recevoir des soins médicaux et accéder à l’éducation dans l’Union sans passer par une procédure d’asile classique. Au 31 mai 2026, il couvrait 4,38 millions de personnes. Les bénéficiaires actuels ne seront pas affectés par les nouvelles règles.

La prolongation du régime jusqu’au 4 mars 2028 doit faire l’objet d’une adoption formelle par les États membres dans les prochaines semaines. Le Danemark, qui dispose d’une clause d’exemption sur la politique migratoire de l’UE, ne participe pas au dispositif commun mais a mis en place un mécanisme comparable sur son territoire.