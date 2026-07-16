Le ministre ukrainien de la Défense Fedorov démissionne lors du remaniement de Zelensky

Mykhaïlo Fedorov a annoncé mercredi sa démission du ministère de la Défense ukrainien, deux jours après que le Parlement a entériné celle de la Première ministre Ioulia Svyrydenko. Le président Volodymyr Zelensky conduit ce remaniement pour accompagner un changement de « stratégie politique ».

Mykhaïlo Fedorov a annoncé mercredi sa démission du ministère de la Défense ukrainien, deux jours après que le Parlement a entériné celle de la Première ministre Ioulia Svyrydenko. Le président Volodymyr Zelensky conduit ce remaniement pour accompagner un changement de « stratégie politique ».

Le remaniement voulu par Volodymyr Zelensky depuis dimanche continue de remodeler le gouvernement ukrainien. Mykhaïlo Fedorov, 35 ans, a annoncé mercredi 15 juillet qu’il quittait le ministère de la Défense, dont il avait pris la tête en janvier. Il était le plus jeune titulaire de ce poste que l’Ukraine ait jamais connu.

« Ce fut un grand honneur de servir le peuple ukrainien en tant que ministre de la Défense », a-t-il écrit sur Telegram, dans un long message dressant le bilan de son passage à la tête du ministère. Il y revendique notamment le développement massif de la production et de l’utilisation des drones, ainsi que le lancement d’une réforme des contrats militaires qu’il qualifie lui-même d’« impopulaire mais extrêmement nécessaire ».

Fedorov avait été l’un des premiers à promouvoir l’emploi intensif des drones sur le front, devenus centraux dans la conduite de la guerre contre la Russie. « Nous avons acquis plus de drones en quatre mois qu’au cours de l’année précédente tout entière », affirme-t-il dans son communiqué. C’est lui également qui avait contacté le milliardaire Elon Musk pour obtenir une connexion satellite Starlink au profit des troupes ukrainiennes, un dispositif aujourd’hui crucial pour leur organisation militaire, et pour couper l’accès des forces russes à cette technologie.

Sa démission intervient au lendemain de celle de la Première ministre Svyrydenko, validée mardi par le Parlement. Zelensky avait annoncé dimanche ce remaniement en évoquant la nécessité d’un changement de « stratégie politique » après quatre ans d’invasion russe.

Serguiï Sternenko, conseiller auprès du ministère, a annoncé dans la foulée qu’il quittait lui aussi ses fonctions. Dans un message publié sur Telegram, il a salué le travail accompli tout en déplorant les « obstacles bureaucratiques et empêchements délibérés » rencontrés. Selon des médias ukrainiens, Fedorov pourrait être remplacé par l’actuel ministre de l’Intérieur, Igor Klymenko.