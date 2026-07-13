Des drones ukrainiens tuent trois personnes dans la région de Moscou

Au moins trois personnes ont été tuées et cinq blessées dans la région de Moscou dans la nuit du 12 au 13 juillet, lors d’attaques de drones ukrainiens. Le gouverneur local a annoncé que 81 engins avaient été abattus au cours de la même nuit.

Au moins trois personnes ont été tuées et cinq blessées dans la région de Moscou dans la nuit du 12 au 13 juillet, lors d’attaques de drones ukrainiens. Le gouverneur local a annoncé que 81 engins avaient été abattus au cours de la même nuit.

Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobyov, a confirmé lundi matin le bilan humain des frappes nocturnes. « Dans la localité de Pionersky à Istra, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées par une chute de drone. À Solnechnogorsk, deux personnes ont été blessées après qu’un drone a frappé un immeuble d’appartements », a-t-il écrit sur Telegram.

Quatre-vingt-un drones ont été interceptés et abattus dans la région au cours de la nuit, selon le même responsable. Les frappes ont donc malgré tout causé des victimes civiles dans au moins deux localités distinctes.

Plus au sud, dans la région de Stavropol, le gouverneur Vladimir Vladimirov a signalé une « attaque ennemie » ayant déclenché un incendie dans la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovsky. Aucune victime n’était à déplorer dans cette zone à l’heure de son annonce.

Ces frappes s’inscrivent dans une campagne ukrainienne récente visant prioritairement les infrastructures d’hydrocarbures russes, avec l’objectif déclaré de tarir les ressources financières que Moscou consacre à son effort de guerre. La Russie, de son côté, continue de bombarder quotidiennement le territoire ukrainien, plus de quatre ans après le début du conflit, qui demeure sans issue diplomatique.