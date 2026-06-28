L’Ukraine réforme sa conscription avec des CDD et des hausses de salaires

Le ministère de la défense ukrainien lance une vaste réforme pour attirer deux millions de réfractaires recherchés, en proposant des contrats à durée déterminée et une meilleure rémunération.

Le ministère de la défense ukrainien vient de dévoiler une réforme d’envergure de son système de conscription. Face à la pénurie persistante de soldats, Kiev propose désormais des contrats à durée déterminée et une augmentation substantielle des salaires pour les recrues. Cette initiative vise à attirer dans l’armée près de deux millions d’Ukrainiens actuellement recherchés pour avoir manqué à leurs obligations militaires. Depuis le début du conflit, de nombreux citoyens en âge de servir ont fui le pays ou se sont soustraits à la mobilisation.

Des contrats pour rassurer les volontaires

Les nouvelles mesures marquent un tournant stratégique dans la politique de défense ukrainienne. L’introduction de contrats à durée déterminée permet aux volontaires de s’engager pour une période fixe, contrairement au système précédent qui laissait planer une incertitude sur la durée du service. La revalorisation salariale constitue l’autre pilier de cette réforme, destinée à rendre le service militaire plus attractif dans un contexte économique difficile pour les familles ukrainiennes.

Un enjeu crucial pour les effectifs

Cette initiative intervient alors que l’armée ukrainienne peine à renouveler ses effectifs après trois ans de guerre intensive. Les autorités militaires espèrent que ces incitations financières et contractuelles convaincront les réfractaires de régulariser leur situation. Le succès de cette réforme conditionnera en partie la capacité de Kiev à maintenir ses forces sur le long terme face à la Russie.